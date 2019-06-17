Парламент Киргизии выдвинул обвинения против бывшего президента страны

Депутаты парламента Киргизии обвинили экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в совершении ряда преступлений. Как сообщает ТАСС, это может привести к лишению бывшего главы государства неприкосновенности и даже пожизненному сроку.

Специальная комиссия выдвинула обвинения по девяти пунктам: в частности, в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконном приобретении земельного участка для строительства дома, сокрытии доходов и так далее. Помимо этого парламентарии утверждают, что Атамбаев, будучи премьер-министром, вручал огнестрельное оружие членам организованных преступных группировок.

На прошлой неделе, 13 июня, была сформирована комиссия, в которую вошли представители всех шести парламентских фракций. Результаты своего расследования она должна передать в Генеральную прокуратуру, и, если та примет решение привлечь Атамбаева к уголовной ответственности, экс-президента могут лишить иммунитета. Этот шаг должны поддержать как минимум 80 из 120 членов парламента. На всю процедуру отведено три месяца, иначе выдвинутое ими обвинение будет считаться отклоненным.

Если следствие докажет причастность Атамбаева, занимавшего пост президента Киргизии с 2011 по 2017 год, к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, бывшему главе государства может грозить пожизненный срок.