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17 июня 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(7886)

Список политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" принимать участие в выборах по состоянию на 17.06.2019

Дата подписания 17 июня 2019 г.
Опубликован 17 июня 2019 г.

1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";

3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России;

4. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ";

5. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА";

6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;

7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО";

8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС);

9. Политическая партия "Демократическая партия России";

10. Общероссийская политическая партия "Народная партия "За женщин России";

11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ";

12. Всероссийская политическая партия "Партия пенсионеров России";

13. Политическая партия "Города России";

14. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные";

15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

16. Всероссийская политическая партия "Народная партия России";

17. Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";

18. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;

19. Политическая партия "РОССИЯ БУДУЩЕГО";

20. Политическая партия "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА";

21. Политическая партия "Союз Горожан";

22. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;

23. Всероссийская политическая партия "Социал-демократическая партия России";

24. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;

25. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила";

26. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ";

27. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость";

28. Политическая партия "Гражданская Платформа";

29. Политическая партия "Монархическая партия";

30. Всероссийская политическая партия "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/";

31. Политическая партия "Трудовая партия России";

32. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА";

33. Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации";

34. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА";

35. Всероссийская политическая партия "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС";

36. Политическая партия "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ";

37. Политическая партия "Против всех";

38. Политическая партия "Российская Социалистическая партия";

39. Всероссийская политическая партия "Союз Труда";

40. Всероссийская политическая партия "Российская партия садоводов";

41. Всероссийская политическая партия "Женский Диалог";

42. Всероссийская политическая партия "ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА";

43. Политическая партия "Российский Объединённый Трудовой Фронт";

44. Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива";

45. Всероссийская политическая партия "Партия Возрождения Села";

46. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО";

47. Общероссийская политическая партия "РАЗВИТИЕ РОССИИ";

48. Политическая партия "Партия Возрождения России";

49. Политическая партия "Национальный курс";

50. Политическая партия "РОДНАЯ ПАРТИЯ";

51. Политическая партия "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу";

52. Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия России";

53. Политическая партия "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России";

54. Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными";

55. Общественная организация политическая партия "Возрождение аграрной России";

56. Общественная организация - Политическая партия "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО";

57. Политическая партия "Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)";

58. Политическая партия "Партия Малого Бизнеса России";

59. Политическая партия "Народно-патриотическая партия России - Власть Народу".

Список предоставлен Минюстом России