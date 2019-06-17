Список политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" принимать участие в выборах по состоянию на 17.06.2019

1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";
3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России;
4. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ";
5. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА";
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО";
8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС);
9. Политическая партия "Демократическая партия России";
10. Общероссийская политическая партия "Народная партия "За женщин России";
11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ";
12. Всероссийская политическая партия "Партия пенсионеров России";
13. Политическая партия "Города России";
14. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные";
15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
16. Всероссийская политическая партия "Народная партия России";
17. Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";
18. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
19. Политическая партия "РОССИЯ БУДУЩЕГО";
20. Политическая партия "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА";
21. Политическая партия "Союз Горожан";
22. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
23. Всероссийская политическая партия "Социал-демократическая партия России";
24. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
25. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила";
26. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ";
27. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость";
28. Политическая партия "Гражданская Платформа";
29. Политическая партия "Монархическая партия";
30. Всероссийская политическая партия "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/";
31. Политическая партия "Трудовая партия России";
32. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА";
33. Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации";
34. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА";
35. Всероссийская политическая партия "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС";
36. Политическая партия "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ";
37. Политическая партия "Против всех";
38. Политическая партия "Российская Социалистическая партия";
39. Всероссийская политическая партия "Союз Труда";
40. Всероссийская политическая партия "Российская партия садоводов";
41. Всероссийская политическая партия "Женский Диалог";
42. Всероссийская политическая партия "ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА";
43. Политическая партия "Российский Объединённый Трудовой Фронт";
44. Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива";
45. Всероссийская политическая партия "Партия Возрождения Села";
46. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО";
47. Общероссийская политическая партия "РАЗВИТИЕ РОССИИ";
48. Политическая партия "Партия Возрождения России";
49. Политическая партия "Национальный курс";
50. Политическая партия "РОДНАЯ ПАРТИЯ";
51. Политическая партия "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу";
52. Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия России";
53. Политическая партия "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России";
54. Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными";
55. Общественная организация политическая партия "Возрождение аграрной России";
56. Общественная организация - Политическая партия "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО";
57. Политическая партия "Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)";
58. Политическая партия "Партия Малого Бизнеса России";
59. Политическая партия "Народно-патриотическая партия России - Власть Народу".
Список предоставлен Минюстом России