Песков: Бабич займется вопросами интеграции

В Кремле рассказали, что будет делать на новом посту экс-посол России в Беларуси Михаил Бабич, который был назначен замминистра экономического развития.

Отвечая на вопрос журналистов про новое назначение, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил: "Здесь нет никаких противоречий. Бабич во многом продолжит заниматься интеграционной тематикой". "В министерстве у него будет много других полномочий и обязанностей... Но то, что нам известно, - он во многом будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что чрезвычайно важно", - заметил представитель Кремля.

"Именно из этого надо исходить", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

"У Бабича достаточно высокий уровень экспертизы, которую он, конечно, сможет использовать именно на благо ускорения самых различных интеграционных процессов", - заключил Песков.