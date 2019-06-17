Почему небо над спортивными аренами в Минске закрыто для беспилотников

Уверенности в том, что над столицей Беларуси в дни II Европейских игр будет абсолютно "безоблачное" небо, добавляет и анонсированный запрет на использование беспилотников в местах проведения состязаний. Информируя об этом, правоохранительные структуры РБ пояснили 17 июня БЕЛТА, что за нарушение сотрудники милиции имеют право изъять аппарат и, в лучшем случае, вернуть его владельцу после 2 июля.

В МВД агентству уточнили, что дроны "и авиамодели с 17 июня до 2 июля запрещено использовать на спортивных объектах, в местах проведения соревнований и размещения участников Игр, а также в фан-зонах для болельщиков в Минске и Минском районе".

Данное ограничение, поясняют местные издания, предусмотрено указом "О мерах безопасности в период проведения II Европейских игр 2019 года". Правда, добавляют они, вести аэрофотосъемку в третьей декаде июня смогут беспилотники государственных органов и аккредитованных СМИ в целях освещения Европейских игр.

А вот все несанкционированные полеты над столицей Беларуси будут безжалостно пресекаться. Причем, на возмещение стоимости сбитых моделей их владельцам рассчитывать не советуют. Более того, суд может обязать нарушителя выплачивать компенсацию тому лицу, чье имущество беспилотник повредит при падении. Это следует и из текста указа, подписанного в начале месяца президентом Лукашенко, "О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов", - отметили в МВД.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что ввозить в республику авиамодели без наличия лицензии и допуска на съемку тоже запрещено. Поэтому иностранным гостям следует заранее позаботиться о получении соответствующих разрешений в Государственном военно-промышленном комитете Беларуси.

Как не забывает напоминать своим читателям "СОЮЗ", II Европейские игры собирают участников и гостей соревнований в Минске с 21 по 30 июня. Более четырех тысяч атлетов из 50 стран разыграют в эти дни 200 комплектов наград в 15 видах спорта.