Президент Черногории рискует быть отлученным от церкви

Представители Сербской Православной Церкви (СПЦ) выступили с призывом к своей пастве "защитить Веру и святость, потому что митрополия и все епархии СПЦ в Черногории подвергаются опасности в связи с принятием закона "О свободе религии", который недавно был утвержден правительством страны". В свою очередь, сербский Патриарх Ириней не исключил возможности предания анафеме черногорского президента Мило Джукановича.

"Пусть ему Бог даст ума, чтобы он поразмыслил над своими поступками, и тем самым помог бы ему избежать проклятия и осуждения со стороны сербского народа и Сербской Православной Церкви", - отметил глава СПЦ.

Согласно указанному выше закону, черногорское правительство намерено изъять имущество СПЦ и передать его непризнанной "черногорской церкви". "Мы исправим большую несправедливость, постигшую Черногорию в начале ХХ века, - восстановим черногорскую автокефальную церковь… История пограничных епархий СПЦ, вопреки основным принципам организации православия во всем мире, служит для сохранения инфраструктуры Великой Сербии, в которую они верят…Мы не будем жить под диктатом религиозной организации, которая представляет собой пережиток прошлого и не может понять, что ее время уже давно прошло, а все страны Западных Балкан имеют право на европейское будущее", - громогласно объявил Мило Джуканович.

Между тем одна из последовательниц черногорского лидера - Мирна Никчевич, первый советник посольства Подгорицы в Турции - пошла еще дальше и предложила на своей странице в Facebook сжечь Соборный Храм Воскресения Христова и поддерживающих СПЦ людей, назвав их при этом скотами.

Данное заявление взбудоражило общественность в регионе. Так, Владимир Лепосавич, профессор международного права, открыто возмутился поведением дипломата. "Печально осознавать, что в государственных учреждениях работают ваши соотечественники, которые так думают. Хотя, скорее всего, они вообще не думают, когда подобное говорят и пишут. Но когда такие чиновницы участвуют в политической жизни страны, весьма опасно. Это значит, у них на госслужбе дан зеленый свет таким взглядам, значит, государство допускает такие мнения! И это среди чиновников, которых содержит народ, платя налоги! Хотя, если взглянуть на то, как ведет себя президент Черногории (Мило Джуканович), то можно сказать, что это норма", - цитирует слова Лепосавича портал Balkanist.ru.