Приемные комиссии российских вузов, как говорится, на низком старте: 20 июня начинается прием документов у абитуриентов. На 2019/2020 учебный год выделено почти 390 тысяч бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета. Правила прежние: подавать заявление и свои результаты ЕГЭ можно в пять разных вузов на три направления в каждом.

До первых приказов о зачислении - больше месяца. После подачи документов остается только ждать. Фото: Сергей Савостьянов

На какие специальности пойдут современные выпускники школ? Куда имеет смысл поступать тем, кто еще не определился с будущей профессией? Какие новинки подготовили вузы для абитуриентов? Об особенностях нынешней приемной кампании рассказывает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.

Ирина Всеволодовна, где в этом году будет аншлаг?

Ирина Абанкина: Скорректирован прием на подготовку специалистов, связанных с цифровизацией: мест стало заметно больше. Речь не только о чисто компьютерных науках, но и обо всех инженерных и технических специальностях, куда предполагается добавлять новые "цифровые" модули. Думаю, школьники уже "считали" этот тренд, и немалая их часть принесет документы на эти направления как в центральных вузах, так и в регионах. Там, кстати, уже ощутили реальный спад спроса на специальности, которые раньше били рекорды популярности: сервис, экономика, менеджмент и юриспруденция.

Все шансы попасть на бюджет есть у тех, кто выбрал для ЕГЭ по информатике и естественно-научным предметам. Традиционно на направления, требующие этих экзаменов, выделяется больше половины всех бесплатных мест.

Куда еще стоит поступать, чтобы быть востребованным через 5 лет?

Ирина Абанкина: Традиционно высокий спрос на медицинские направления. Как показывает мониторинг рынка труда, медики хорошо трудоустраиваются. И даже в случае сокращения велика вероятность остаться в своей сфере. В сельской местности сегодня активно развивается программа мобильной медицины, поэтому очень нужны и такие специалисты. Надо сказать, с бюджетными местами для медиков не все так легко: почти половина студентов здесь учится за свой счет.

Все шансы попасть на бюджет есть у тех, кто выбрал ЕГЭ по информатике и естественно-научным предметам

Стали очень популярны программы урбанистики: все, что касается развития городской среды, больших и малых городов. У страны четкий вектор на создание комфортной среды в городах и исторических поселениях. Оказалось, здесь сильнейший дефицит специалистов. Многие вузы сегодня объединяют программы гуманитарного и педагогического цикла с новыми программами по благоустройству и городскому развитию. Сюда входит также и направление "Дизайн и архитектура".

Какие вузы кроме московских и питерских соберут в этом году максимум абитуриентов?

Ирина Абанкина: На высоте Казань: сюда стекается большая часть выпускников школ всего Поволжья. Несомненные центры притяжения - Томск и Новосибирск, куда едут ребята и из Алтайского края. По Уралу очевидные преимущества у Екатеринбурга. Есть некоторые провалы в поступлении в некоторые крупные федеральные вузы. Например, в Арктический университет и в Северо-Восточный федеральный университет им. Аммосова в Якутске почти нет притока извне. Несмотря на статус. Пока нестабильная ситуация и с Дальневосточным федеральным университетом. Это странно. У вуза огромный потенциал, прекрасные лаборатории. И, что важно для абитуриентов из других городов - очень современный кампус на острове Русский.

Есть ли смысл смотреть в сторону частных вузов?

Ирина Абанкина: Обязательно. Есть когорта сильных частных вузов, где очень высокий минимальный проходной балл ЕГЭ, уникальные программы, причем не только в традиционных областях экономики и менеджмента, но и психологии, психоанализа, инженерного дела. Есть вуз, который успешно работает по программе "Сестринское дело", многие открывают направления по туризму и подготовке соцработников. Частные вузы сегодня конкурируют прежде всего за качество образования. Поэтому и баллы они заявляют высокие, и программы предлагают такие, которые гарантируют трудоустройство. Отмечу, что у частных вузов есть много интересных предложений для ребят с особенностями здоровья.

Вижу цель!

Прием документов во всех вузах начинается в один день - 20 июня, а вот завершается по-разному. Итак, если поступаем только по баллам ЕГЭ, на выбор вуза есть больше месяца. Последний день подачи документов в этом случае - 26 июля.

Кроме ЕГЭ учитываются результаты творческих или профессиональных экзаменов. Здесь времени на выбор куда меньше - до 7 июля.

Последний день приема документов в вузы, которые имеют право сами проводить экзамены по общеобразовательным предметам - 10 июля. Время "Ч" - 27 июля: появляются списки поступающих на официальном сайте вуза и непосредственно на доске объявлений.

Кроме обычного конкурса в вузах есть целевой набор: когда подготовка специалиста ведется с расчетом на его будущую работу на определенном предприятии. С этого года каждому вузу выделили определенный процент мест от бюджета. В целевой набор включают специальности, которые наиболее востребованы на рынке, в тех приоритетных отраслях, где остро не хватает специалистов.

Также организация может получить целевые места по запросу. Как правило, направление на целевое обучение могут дать практически все государственные структуры (министерства, администрации и пр.), федеральные и муниципальные учреждения - театры, поликлиники, музеи. Отдельным списком - предприятия оборонно-промышленного комплекса, энергетические компании.

Пройдемся по вузам?

В МГУ стартует набор сразу на четыре новых направления: "Медиакоммуникации", "Публичная политика и соцнауки", "Химические технологии" и "Педагогическое образование". Всего в Московский университет придут учиться 10 тысяч человек. Примерно 6 тысяч - на бакалавриат и специалитет, остальные - в магистратуру. Самые популярные факультеты - мехмат, ВМК (конкурс в прошлом году доходил до 8 человек на место), госуправления, глобальных процессов, экономики, права, филологии.

МФТИ ждет на бюджет 826 первокурсников, из них 84 - по целевому набору. Также есть платные места - 425. Впервые проводится бюджетный набор на "Биотехнологии", "Техническую физику". Также три новых программы по направлению "Прикладные математика и физика". По опыту прошлых лет больше всего ребят приходит на IT: "Прикладная математика и информатика" и "Информатика и вычислительная техника", также популярны среди абитуриентов биофизика, медицина и биотехнологии.

В Новосибирском госуниверситете топ направлений: "Юриспруденция", "Лингвистика", "Востоковедение и африканистика". Бюджетный набор - 1040 человек, платно - 916. Новинки в бакалавриате: "Физическая информатика". Больше всего целевиков планируется принять на программу специалитета "Лечебное дело".

Санкт-Петербургский политехнический университет предлагает поступающим почти 5 тысяч бюджетных мест. Из них примерно 2,5 тысячи - на бакалавриат, 256 - на специалитет, остальные распределились между магистратурой и аспирантурой. Самые востребованные направления: "Программная инженерия", "Информационная безопасность", "Мехатроника и робототехника". Диапазон проходных баллов в IT-области - от 240 до 260, по классическим техническим направлениям - от 215 до 240. Новинки в бакалавриате: "Биотехнические системы и технологии". Целевой набор: "Радиотехника" - 30%, "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" - 30%.

Дальневосточный федеральный университет примет абитуриентов на 3926 бюджетных мест. На пике популярности - журналистика, реклама и связи с общественностью, юриспруденция, востоковедение и африканистика, лингвистика, лечебное дело. Средний балл ЕГЭ здесь, по опыту прошлых лет, от 81 до 92. Новые направления для бакалавров - "Международные отношения" (страны АТР и Южной Азии), "Биотехнологии".

Самарский НИУ им. Королева в новом учебном году отберет 4200 абитуриентов на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Из них на бюджет - 2626. Топ направлений: "Фундаментальные информатика и информационные технологии", "Информационная безопасность автоматизированных систем", "Автоматизация технологических процессов и производств" и др. Высокий конкурс на "Зарубежную филологию", "Телевидение", "Бизнес-информатику", "Фундаментальную и прикладную химию". Из новинок - англоязычные программы "Двигатели летательных аппаратов", "Прикладные математика и физика" "Радиотехника", "Ракетные комплексы и космонавтика". Целевой набор - 538 мест.

В РНИМУ им. Пирогова самый высокий конкурс на биохимию, лечебное дело и стоматологию. Самый популярный факультет - лечебный: после него можно пойти в любую лечебную, педиатрическую или научную специальность. Минимальный балл для участия в конкурсе на все специальности, кроме клинической психологии и социальной работы, - 50 по каждому из предметов. С прошлого года в Пироговском университете ввели онлайн-регистрацию: теперь заполнить заявление на поступление можно из дома. Кроме того, появилась запись в приемную комиссию на дату и время: это избавит вуз от гигантских очередей в коридорах.

В РГГУ бюджетников ждут 863 места на программах бакалавриата и специалитета. Минимальный балл ЕГЭ, с которым здесь примут: математика - 35, обществознание и информатика - 45, русский язык, история, иностранный язык, биология, литература - 40. Вуз проводит дополнительные испытания. По ним необходимо набрать не ниже 40 баллов. Самые высокие проходные баллы в прошлом году были на журналистику - 356, экономику - 296, графический дизайн - 291.

Комментарии

Роман Ваганов, ответственный секретарь приемной комиссии СФУ:

- Как показывает наша практика, запросы абитуриентов не всегда совпадают с запросами работодателей. Скажем, из инженерно-технических специальностей у выпускников школ популярнее всего строительство уникальных зданий и сооружений и нефтегазовое дело. А вот у работодателей спрос в основном на инженеров и специалистов по естественно-научному профилю: крайне востребованы экологи, инженеры, строители, геологи, геофизики, металлурги, материаловеды. Стране нужны специалисты минерально-сырьевой отрасли. Мы советуем школьникам перед выбором вуза и направления изучить современное состояние рынка труда: просматривать, какие вакансии предлагаются на сайтах по поиску работы, в какие компании требуются специалисты, оценивать свои перспективы.

Василий Иванов, заместитель проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ:

- Часть абитуриентов по-прежнему ориентируется на проходные баллы, по-настоящему не до конца представляя, что это такое. Проходным называют самый слабый балл прошлого года. То есть балл конкретного абитуриента, зачисленного, скорее всего, на одно из последних бюджетных мест второй волны в прошлом году. Проходные баллы на каждое направление и специальность в 2019 году мы сможем узнать из приказа о зачислении "второй волны", но не раньше 8 августа.

Для конструктивной ориентации сравнивайте свои баллы с баллами ребят из списков поступающих или подавших документы, которые многие вузы публикуют с первых дней приема на своих официальных сайтах в разделах для абитуриентов и в социальных сетях.

Частные вузы конкурируют за качество образования: заявляют высокие баллы ЕГЭ и открывают программы подготовки, востребованные на рынке труда

Григорий Шабанов, проректор по учебной ­работе Российского нового университета:

- Главная особенность приемной кампании этого года: во всех вузах, в том числе негосударственных, будет целевой прием в рамках бюджетных мест, которые получил вуз. Не секрет, что отдельные выпускники, проучившись на "бюджете", не идут работать по специальности. Именно целевой набор позволит отобрать ребят, заинтересованных в том, чтобы получить работу в нужной организации. С моей точки зрения, это очень хорошая форма постепенного перехода к всеобщему распределению выпускников, когда все бюджетные места будут распределяться через целевой набор, а государство будет определять, где нужны определенные специалисты, финансировать эти места и потом направлять на работу.

Приемный покой

Как справиться в приемную кампанию с эмоциями, рассказывает психолог, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева:

1. Надо запомнить главное: если вы не поступили в вуз, жизнь не остановилась. В первую очередь прошу родителей: не делайте из этого вселенскую трагедию, постарайтесь помочь ребенку справиться с непростой ситуацией.

2. Если случилось так, что ни в один из выбранных вузов вы не проходите по баллам ЕГЭ, начинайте поиск близкой специальности в любом другом вузе своего города. Также можно мониторить вузы других регионов: как правило, там другой конкурс и другие баллы.

3. Как альтернативу можно рассматривать поступление в колледж на схожее направление. Здесь достаточно аттестата. Можно выбрать ту же специализацию, а потом без сдачи ЕГЭ поступить на нее же в желанный вуз. Любая система среднего профобразования предлагает поступление без экзаменов на основе внутреннего испытания вуза. Если профессия - действительно ваша, вы обязательно в нее попадете.

4. В конце концов, всегда есть возможность "заглянуть" в профессию, попробовать устроиться на работу в фирму схожей направленности, на элементарные должности: стажер, курьер и т. п.

5. Родители, вспомните себя в 17-18 лет. Как было нелегко, взрослые пытались решить все за вас в этот важный момент. Поэтому дайте детям возможность проявить себя и свои качества в выборе направлений подготовки. Это их жизненный опыт. Не "поступайте" ребенка, он может сделать выбор самостоятельно.