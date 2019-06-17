Путин и президент Туркменистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнерства. Разговор состоялся по инициативе туркменистанской стороны, сообщили в пресс-службе Кремля. В связи с предстоящей поездкой президента Туркменистана в Татарстан лидеры также обсудили межрегиональные связи.

"С учетом председательства Туркменистана в текущем году в Содружестве Независимых Государств затронуты некоторые аспекты взаимодействия в рамках этой организации", - говорится в сообщении.

Кроме того, Гурбангулы Бердымухамедов проинформировал российского лидера о ходе подготовки к запланированному в августе 2019 года первому заседанию Каспийского экономического форума в Туркменбаши.