Путин назначил Громыко послом РФ в Мали

Владимир Путин назначил Игоря Громыко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Мали.

"Назначить Громыко Игоря Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Мали", - говорится в указе.

Игорь Громыко - внук председателя Президиума Верховного Совета СССР, министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. С 2007 года занимал пост заместителя директора четвертого департамента стран СНГ в МИД РФ, в 2009 году был назначен постпредом РФ при уставных и других органах СНГ в Минске.

Другим документом Путин освободил Алексея Дульяна от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Мали и Республике Нигер по совместительству.