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Рубрика: Власть

Путин подписал поправки о штрафах за распространение в РФ иностранных СМИ без разрешения

Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в КоАП, согласно которым вводятся штрафы за неразрешенное распространение в России иностранной печатной периодики. Речь идет о статье 13.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации").

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Штраф для юридических лиц составит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - 2-3 тыс. рублей, а для граждан - 1-1,5 тыс. рублей.

Поправки заменяют положения об ответственности за изготовление или распространение продукции СМИ, не прошедшего перерегистрацию, на ответственность "за изготовление или распространение продукции СМИ, в запись о регистрации которого не внесены необходимые изменения, либо распространение продукции зарубежного периодического печатного издания без разрешения на ее распространение на территории РФ.

Власть Работа власти Госуправление Президент
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