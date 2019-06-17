Путин подписал поправки о штрафах за распространение в РФ иностранных СМИ без разрешения

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в КоАП, согласно которым вводятся штрафы за неразрешенное распространение в России иностранной печатной периодики. Речь идет о статье 13.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации").

Штраф для юридических лиц составит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - 2-3 тыс. рублей, а для граждан - 1-1,5 тыс. рублей.

Поправки заменяют положения об ответственности за изготовление или распространение продукции СМИ, не прошедшего перерегистрацию, на ответственность "за изготовление или распространение продукции СМИ, в запись о регистрации которого не внесены необходимые изменения, либо распространение продукции зарубежного периодического печатного издания без разрешения на ее распространение на территории РФ.