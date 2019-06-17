Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ ряд социальных выплат

Владимир Путин подписал закон, который уточняет перечень доходов, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Согласно утвержденному документу, не подлежат налогообложению доходы в виде ежемесячных денежных выплат, получаемых гражданами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также гражданами, подвергшимися радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Также не будут облагаться НДФЛ единовременные компенсационные выплаты медработникам в пределах 1 миллиона рублей, право на получение которых возникло в 2018-22 годах.

Компенсационные выплаты по расходам на ЖКХ, компенсации ряда транспортных расходов для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, денежные компенсации взамен полагающегося земельного участка из государственной или муниципальной собственности, компенсационные выплаты ветеранам, Героям труда и почетным донорам согласно новому закону тоже не будут подлежать налогооблажению.

От налоговой нагрузки освободят граждан, которые получили свои доходы в соответствии с законодательством в связи с рождением детей, уходом за детьми-инвалидами и другие социальные выплаты тоже не будут облагаться НДФЛ.

Кроме того, теперь налоговый вычет будет распространяться на любые лекарства, приобретаемые по рецепту врача, а не только на медикаменты, включенные в перечень, утвержденный правительством РФ.

Закон призван реализовать постановление Конституционного суда РФ от 31 мая 2018 года, согласно которому отдельные пункты Налогового кодекса были признаны не соответствующими Конституции.