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17.06.2019 19:04
Рубрика: Власть

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ ряд социальных выплат

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Владимир Путин подписал закон, который уточняет перечень доходов, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

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Согласно утвержденному документу, не подлежат налогообложению доходы в виде ежемесячных денежных выплат, получаемых гражданами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также гражданами, подвергшимися радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Также не будут облагаться НДФЛ единовременные компенсационные выплаты медработникам в пределах 1 миллиона рублей, право на получение которых возникло в 2018-22 годах.

Компенсационные выплаты по расходам на ЖКХ, компенсации ряда транспортных расходов для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, денежные компенсации взамен полагающегося земельного участка из государственной или муниципальной собственности, компенсационные выплаты ветеранам, Героям труда и почетным донорам согласно новому закону тоже не будут подлежать налогооблажению.

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От налоговой нагрузки освободят граждан, которые получили свои доходы в соответствии с законодательством в связи с рождением детей, уходом за детьми-инвалидами и другие социальные выплаты тоже не будут облагаться НДФЛ.

Кроме того, теперь налоговый вычет будет распространяться на любые лекарства, приобретаемые по рецепту врача, а не только на медикаменты, включенные в перечень, утвержденный правительством РФ.

Закон призван реализовать постановление Конституционного суда РФ от 31 мая 2018 года, согласно которому отдельные пункты Налогового кодекса были признаны не соответствующими Конституции.

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