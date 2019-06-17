В России ужесточили наказания за "пьяные" ДТП

Владимир Путин в понедельник подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Теперь нетрезвому водителю будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет в случае, если из-за ДТП причинен тяжкий вред здоровью пострадавшему. Сейчас максимальный срок лишение свободы за это - 4 года. В случае гибели человека в аварии пьяный водитель по новому закону может получить срок от 5 до 12 лет (сейчас от 2 до 7 лет). За гибель двух и более лиц виновникам пьяных ДТП уже будет грозить от 8 до 15 лет (сейчас - от 4 до 9 лет).

Соответствующие поправки внесены поправки в части 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ. Одновременно поправками в статью 263 УК РФ ужесточаются санкции и для тех, кто управляет общественным, железнодорожным, воздушным, морским и внутренним водным транспортом.

Закон был принят Госдумой 30 мая и одобрен Советом Федерации 11 июня.