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Рубрика: Власть

Путин подписал закон, уточняющий налогообложение ряда соцвыплат

Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок обложения налогом на доходы физлиц (НДФЛ) выплат различным категориям граждан, в том числе военнослужащим, проходящим службу по контракту. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, доходы при выплате компенсаций за неиспользованный отпуск, а также за неиспользованные предоставленные дополнительные сутки отдыха не освобождаются от налогов.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
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Также налогами не будут облагаться ежемесячные выплаты, предусмотренные гражданам, подвергшимся воздействию радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданам, подвергшимся радиационному облучению вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Сюда же относятся ряд других выплат: компенсационные выплаты по расходам на жилищно-коммунальные услуги, а также компенсации ряда транспортных расходов для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

НДФЛ также не будут облагаться доходы в натуральной или денежной форме, полученные в связи с рождением детей, уходом за детьми-инвалидами и другие соцвыплаты.

НДФЛ не будут вычитать и из единовременных компенсаций медработникам, не превышающих 1 млн рублей, финансирование которых осуществляется в соответствии с правилами соответствующей госпрограммы.

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