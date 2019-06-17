Путин поздравил лучницу Авдееву с победой на чемпионате мира

Владимир Путин поздравил россиянку Наталью Авдееву с победой на чемпионате мира по стрельбе из лука в Нидерландах в дисциплине блочный лук. Президент отметил ее отличную подготовку.

"Уважаемая Наталья Германовна! Поздравляю вас с замечательной победой. Продемонстрировав отличную подготовку, выдержку и мастерство, вы выиграли в напряженном и зрелищном финале, по праву завоевали почетное звание чемпионки мира. Уверен, что этот успех станет для вас стимулом к новым спортивным достижениям", - говорится в тексте телеграммы.

В воскресенье, 15 июня Авдеева выиграла золотую медаль проходящего в Нидерландах чемпионата мира в стрельбе из блочного лука​​​.