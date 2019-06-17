Путин упростил привлечение иностранцев к работе на Worldskills-2019

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении привлечения иностранных граждан к подготовке и проведению мирового чемпионата WorldSkills.

Это значит, что им не потребуется получение разрешения на работу или патент. Приглашения на въезд в РФ будут выдаваться без учета квоты, утвержденной правительством РФ.

Предполагается, что работать на чемпионате будут около 250 иностранцев. Это эксперты, тренеры, специалисты, международные эксперты, технические эксперты, менеджеры компетенций, консультанты по системе оценки WorldSkills, разработчики заданий WorldSkills, члены команды организаторов международных чемпионатов, коучи и тим-лидеры, аналитики и психологи, представители WorldSkills, главные эксперты WorldSkills.

WorldSkills International - международное движение, популяризирующее рабочие профессии и повышающее статус и стандарты профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Оно пройдет в Казани 22-27 августа.

Ожидается, что в нем примут участие порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет из 70 стран и еще 250 тысяч посетителей. Лучших определят в более чем 50 компетенциях.