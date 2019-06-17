Прошел очередной День России.

Да, 12 июня 1990 г. Первый съезд народных депутатов принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Тем самым дали самый сильный толчок распаду СССР.

Праздник 12 июня отмечают с 1992 г. Вначале его еще называли "Днем НЕЗАВИСИМОСТИ", но потом, во избежание народного раздражения, "независимость" из названия незаметно исчезла. Согласно опросу социологов в 2003 г. 65% как-то ассоциировали этот день с той самой "независимостью", в 2016-м таких было уже 29%, сейчас, предполагаю, и 20% не наберется.

Вполне понятно. Выходной день, "праздник", да в чудную летнюю погоду - это ведь ХОРОШО? Еще бы не хорошо!

В любом виде Российской Империи больше не будет - нет на это ни физических, ни моральных сил

А распад СССР - это ведь ПЛОХО? Не то слово: Геополитическая Катастрофа! Вот где-где, а здесь "народ и партия едины": народное мнение ПОЛНОСТЬЮ совпадает с государственной оценкой.

В итоге развели то реальное (как ни крути, но было!) Историческое событие - и сегодняшний День России, который есть "просто Праздник", ничем не отягощенный. Логично: люди и сами рады "вытеснить", и им никто не напоминает. Вот и благополучно забыли, чтоб настроение не омрачать.

Я отношусь к тому незначительному меньшинству, которое смотрит на это иначе. Солженицын в 1990 г. ("Как нам обустроить Россию") писал, что распад СССР ОБЪЕКТИВНО НЕИЗБЕЖЕН и глупо с этим бороться. "Нет у нас сил на Империю". Тогда (перепись 1989 г.) доля русских в населении СССР составляла чуть больше 50% (145 миллионов из 285 миллионов), неуклонно снижаясь с 1939 г., когда русских в СССР было ок. 59%. Сейчас же, если взять 15 стран, входивших в СССР, то их общее население - ок. 297 млн чел., русских - порядка 123 млн, т.е. чуть больше 41%. И тенденция к дальнейшему сжатию "русской доли".

Но дело, конечно же, не только и не столько в этнической арифметике. После распада СССР, когда республики зажили "как хотят", стало видно, какие там совершенно разные Цивилизации. Что общего у Эстонии и Туркмении? Как им жить в одном Государстве, по единым законам?

Но обрубив эти крайности с Запада и Востока, Солженицын предлагал создать евразийское срединное "славянское государство", "русский Мир": Россия + Украина + Белоруссия + "русская часть Казахстана".

Эта идея многим в России и сейчас дорога. Конечно, "хотеть - полезно". Но все видят, как трудно складывается даже самый вроде бы органичный союз России и Белоруссии - за почти 25 лет реальной "интеграции" меньше, чем споров о ней. Про Украину и "союз с ней" сейчас как-то странно и говорить (даже опуская "разногласия по территориальному вопросу"). Ну а предложение "слегка разрезать Казахстан" и вовсе не подлежит "обсуждению"...

"Умерла так умерла". В любом виде Российской Империи больше не будет - нет на это ни физических, ни моральных сил, насильно мил не будешь, а "добровольно и с песнями" никто "в Империю" не войдет. Ностальгия по СССР из фильмов Рязанова-Гайдая - это прекрасно (хотя людям моложе 40 и этот культурный код уже не слишком понятен), но в ПОЛИТИКУ не конвертируется.

Безусловно, у России - трудности с самооценкой, самоопределением. Еще бы: в 1989 г. СССР + страны Варшавского договора имели 400 млн населения, 18% Мирового ВВП. Сейчас РФ - 146 млн, ок. 3% ВВП по паритету покупательной способности, а по официальному обменному курсу и вовсе в районе 1%... Перепад давления серьезный, барабанные перепонки могут лопнуть.

С другой стороны, гражданину Сверхдержавы СССР было трудно поехать в "страны-сателлиты", а уж купить дом (квартиру) в той же Чехии - такое и присниться не могло. Сейчас купил билет и езжай куда хочешь, деньги есть - покупай хоть в Праге, хоть в Карловых Варах что хочешь... А вот соединить Госмощь и личные свободы - как-то не получается.

Часто говорят не про Империю, а про более гибкое понятие "Зона Влияния". Претензия к США (НАТО): почему "не хотят признать" бывший СССР "нашей законной Зоной влияния"? Но разве только в их зловредном "нехотении" проблема? Разве сами - хотя бы страны СНГ - признают себя "зоной влияния России"? Да и что это вообще КОНКРЕТНО значит?

Ностальгия по СССР из фильмов Рязанова-Гайдая - это прекрасно, но в политику не конвертируется

Внутренняя политика? Разве США диктуют Канаде или Мексике, Польше или Корее кого им выбирать, кого назначать министрами? И Россия это ни одной стране СНГ не диктует. Значит, "влияние" не во внутренней политике. Ок. Идем дальше.

Экономика? Да, есть государственная конкуренция. Но Россия довольно успешно ее ведет "в зоне США": продает оружие их союзнику по НАТО (Турция), строит "Северный поток-2" в страны НАТО... И США ничего не могут с этим поделать. Так устроен современный мир. Что ж удивляться, что и страны СНГ торгуют просто с тем, с кем считают ДЛЯ СЕБЯ выгодным?

Гуманитарные контакты? Да, русский язык теряет веками наработанные позиции в тех же странах СНГ. Прискорбно. Но политическая воля бессильна перед Модой и Расчетом. А Мировую культурную, научную и экономическую Моду задаем не мы.

Но что же все-таки остается в понятии "Зона Влияния"? Взаимное ненападение? Но даже НАТО, страны НАТО и то ничем не угрожают России, что ж говорить про страны СНГ... Тогда - ЧТО? Координация внешней политики? Но все страны к этому относятся болезненно: внешний суверенитет - важнейший атрибут любой государственности... Уважение? Безусловно, все соседи, с кем нет прямого конфликта, уважают Россию, соблюдают все тонкости дипломатического и информационного ритуала...

Так что же такое "Зона Влияния"? Просто Сакральное, далее нерасшифровываемая фонема?