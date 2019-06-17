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17.06.2019 09:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Burger King накажут за рекламные слоганы

Текст: Иван Пышечкин

В отношении сети ресторанов быстрого питания Burger King возбудили дело по факту массовой рассылки по электронной почте неоднозначных рекламных слоганов, сообщается на сайте столичного УФАС России.

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Так, ведомство вынесло на обсуждение экспертного совета по рекламе такие слоганы, как "Раскурячь их всех!", "Окурительный чикен фри" и "Раздаст по Е-баллам за кофе". Реклама была признана неэтичной большинством экспертов, которые отметили, что в ней просматриваются агрессия, деструктивные призывы и непристойные образы.

По словам руководителя Московского УФАС России Армина Ханяна, такая реклама в одном из случаев была напечатана на витринных плакатах ресторанов, и ее могли видеть маленькие дети. Ханян также отмечает, что такую рекламу в ведомстве считают оскорбительной и будут с ней бороться.

Рассмотрение дела назначено на 26 июня. Если вина сети ресторанов будет доказана, то Burger King грозит штраф до 500 тысяч рублей за каждое нарушение.

Экономика Бизнес Крупные компании Правительство ФАС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Закон "О рекламе"
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