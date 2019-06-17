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17.06.2019 17:52
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Читатели купили на "Красной площади" 150 тысяч книг

Текст: Инга Бугулова
Книжный фестиваль "Красная площадь", который в этом году прошел в пятый раз и стал самым масштабным за всю историю, подвел итоги. И они, надо сказать, впечатляющие: всего литературный праздник в самом центре столицы посетили 300 тысяч человек, а количество изданий, которые приобрели гости, перевалило за 150 тысяч экземпляров.

Юбилейная "Красная площадь", напомним, проходила с 1 по 6 июня. За эти дни на площадках было проведено 750 мероприятий самого разного формата: от презентаций до лекций, от театральных постановок до концертов.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Свои книги на фестивале представили 400 издательств из самых разных уголков России - всего 52 региона. Отдельный стенд уже по доброй традиции разместила и Республика Беларусь.

Кроме того, в павильонах фестиваля в дни его проведения стояли специальные коробки с логотипом акции "Подари ребенку книгу!". Общими усилиями удалось собрать пять тысяч изданий, которые теперь отправятся в библиотеки из отдаленных уголков Приморья, Пермского и Красноярского краев, Республик Бурятия, Карелия и Крым.
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Нельзя не вспомнить и те важные показатели, которые назвал на церемонии открытия руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский. По его словам, фестиваль "Красная площадь" превратил Россию в книжную страну. Около 117 тысяч наименований книг и почти 450 миллионов экземпляров - таковы результаты отечественного книгоиздания в 2018 году.

Ну и наконец, еще один любопытный штрих празднику добавила по-настоящему летняя погода (что для "Красной площади" - редкость): в эти знойные дни гости фестиваля выпили более 26 тысяч литров воды.

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Книжный фестиваль "Красная площадь"
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