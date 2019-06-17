Египетский оркестр задействует в выступлении на "Спасской башне" колесницу

Выступление египетского оркестра станет одним из ярчайших событий фестиваля: музыканты выступят на Красной площади с присущим им колоритом. И дело не в том, что выступление оркестра откроется "Маршем победителей" из оперы "Аида" Джузеппе Верди, написанной композитором по заказу египетского хедива Исмаила-паши для Каирского оперного театра.

Особенностью выступления главного оркестра Египта станут элементы сложного построения - сперва музыканты выстроятся в вид египетского иероглифа "анх" (что обозначает "вечную жизнь"), который также известен как "египетский крест". При этом движение строя возглавит колесница, а замкнет - древнеегипетский обелиск. Кроме того, оркестр выполнит построение в виде плоской шестиступенчатой пирамиды фараона Джосера. Впрочем, пока организаторы не раскрывают всех секретов будущего шоу.

В концертной программе оркестра - выступление вместе с солистом Абдельхалимом Хафеза: на "Спасской башне" они исполнят египетскую песню "С чего начнем рассказ?". А в заключение выступления Военного симфонического оркестра прозвучит "Марш Радецкого" Иоганна Штрауса-старшего, которым традиционно заканчивается каждый новогодний концерт Венского филармонического оркестра.