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17.06.2019 15:31
Проект: В регионах

Энергоблок № 5 НВ АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт

15 июня 2019 г. в 06:14 энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР) продолжительностью 65 суток.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

ППР - это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования.

В ходе ППР энергоблока №5 НВАЭС будет осуществлена перегрузка топлива в активной зоне реактора, капитальный ремонт реактора, капитальный ремонт одного из четырех главных циркуляционных насосов, капитальный ремонт одного из четырех парогенераторов, капитальный ремонт компенсатора объема, ремонт оборудования систем безопасности.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Специалисты проведут текущий ремонт обоих турбоагрегатов, средний ремонт одной и текущий ремонт второй паровой турбины с чисткой конденсаторов.

В настоящее время энергоблок №4 НВ АЭС работает в штатном режиме и несет нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке №1 НВАЭС-2 (блоке №6 НВАЭС) идет планово-предупредительный ремонт. На энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 (блоке №7 НВАЭС) идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и прилегающей территории находится на уровне, не превышающем естественных фоновых значений.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru 

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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