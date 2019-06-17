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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Хоркина выступила за открытие зала спортивной гимнастики на арене "Динамо"

Двукратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира Светлана Хоркина выступила за возобновление работы зала по спортивной гимнастике на стадионе "Динамо" в Москве.

Бывшая гимнастка заявила, что в Москве, "как нигде в мире, внимательно относятся к развитию физкультуры, разных видов спорта, причем не только олимпийских", и выразила надежду на то, что "этому примеру последуют и другие регионы страны". В то же время Хоркина признала, что в столице "все-таки тоже есть проблемы, связанные со спортом".

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"Это я про любимую мою спортивную гимнастику. В последние годы закрылись много залов, родители с детьми теперь не знают, где можно заниматься. Уверена, необходимо вернуть зал спортивной гимнастики, существовавший на стадионе "Динамо". После длительной реконструкции стадиона он так и не был открыт", - сказала Хоркина, чьи слова приводит "Вечерняя Москва".

Экс-спортсменка считает, что в Москве должно быть "больше спортивных площадок, где смогут заниматься физкультурой и спортом юные москвичи и гости столицы". "Спортивная гимнастика - очень социальный вид спорта: чтобы им заниматься, не нужно сильно тратиться на спортивную амуницию. Надо уделить пристальное внимание спортивной гимнастике, потому что это - база для всех видов спорта", - подчеркнула она.

Реконструкция на стадионе "Динамо" проходила с 2008 по 2018 год.

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