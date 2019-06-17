Изуродовавшему 19 человек косметологу вынесли приговор

Савеловский районный суд города Москвы в понедельник вынес приговор в отношении нелегально работавшей косметологом Натальи Коростелевой. Женщину признали виновной: в общей сложности от ее услуг пострадали 19 пациенток, лицам которых был нанесен непоправимый вред. Об этом сообщает ТАСС .

По словам пресс-секретаря Савеловского суда Марии Михайловой, подсудимой Коростелевой назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В то же время двух других фигуранток этого дела, Екатерину Егорову и Саният Яикбаеву, суд приговорил к условным срокам. Приговором суда за всеми потерпевшими признано право на удовлетворение гражданского иска в части расходов на лечение, но уже в порядке гражданского судопроизводства.

"С Коростелевой также взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших в различном размере: 150 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, 30 тысяч рублей и 3 тысячи рублей", - уточнили в суде.

Судом и следствием установлено, что в период с 2007 по 2015 год Коростелева в качестве индивидуального предпринимателя работала врачом-косметологом, не имея необходимого образования. Вместе с двумя соучастницами она оказывала платные услуги медицинского характера по корректировке лиц пациентов. Пластические операции проводились незаконно. В ходе следствия выяснилось, что предъявляемые клиентам дипломы были поддельные. Кроме того, некоторые из изъятых у лжекосметологов препаратов не имели удостоверений, разрешающих их применение на территории России.

"В нарушение правил вводимые в ткани лица вещества фасовались по шприцам перед началом приема клиентов из неустановленных емкостей и в неприспособленном для этого помещении. В результате введенных инъекций 19 клиенток получили неизгладимые изменения лица и психологические травмы", - следует из материалов следствия.

Коростелевой, Егоровой и Яикбаевой были предъявлены обвинения по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору".