Матч Россия - Шотландия пройдет в "Лужниках"

Российский футбольный союз официально объявил место проведения матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Шотландии. Игра состоится 10 октября в "Лужниках". Начало матча - в 21:45.

Напомним, что в последний раз в Москве команда Станислава Черчесова играла еще на чемпионате мира-2018. Теперь уже легендарный матч 1/8 финала против Испании состоялся как раз в "Лужниках". Домашние поединки Лиги наций россияне проводили в Калиниграде и Сочи, а предыдущие отборочные матчи отбора на Евро состоялись в Саранске и Нижнем Новгороде.

Следующий официальный матч сборной России состоится 6 сентября в Глазго против Шотландии. 9 сентября в Калининграде наша команда сыграет с Казахстаном. Пока неизвестно место проведения еще одной домашней встречи отбора - 16 ноября против Бельгии. Но практически наверняка эту игру примет Санкт-Петербург.