Получить по окончании столичного вуза два диплома, причем один - чешского университета, и пройти стажировку в компании из восточной Европы в скором времени смогут студенты Московского городского университета управления (МГУУ). Между правительством Москвы и министерством промышленности и торговли Чешской Республики подписан протокол о сотрудничестве, в том числе и в сфере образования.

У российской и чешской сторон давнее сотрудничество. Чехия активно продвигает российские компании у себя в стране, Москва, со своей стороны, способствует привлечению чешских инвестиций. Как напомнил замруководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Евгений Дридзе, именно Москва повлияла на укрепление связей между российскими регионами и чешскими производителями подвижного состава общественного транспорта. В результате в ряде регионов был обновлен подвижной состав и открыты ремонтные подразделения чешских трамваев. Подобных связей, по словам Дридзе, должно быть больше. Так, сейчас Москва заинтересована в приходе на российский рынок передовых чешских производителей средств пожаротушения и антитеррористической защиты. И не исключено, что в течение года они придут в Россию.

"Еще один наш совместный проект - это магистерские программы, созданные Московским университетом управления и несколькими чешскими университетами, - рассказывает "РГ" Дридзе. - Так что, оканчивая вуз, наши студенты получают двойной диплом. Но мы хотим усилить сотрудничество, обеспечив возможность стажироваться в чешских компаниях, чтобы погружение было полным".