Сезон клубники в самом разгаре - ее можно купить и в гипермаркете, и на рынке, и в оригинальных палатках по всему городу. Но параллельно с легальными торговцами ягодой активизировались и скупщики. Вместе с активистами движения "Безопасная столица" и сотрудниками Росгвардии "РГ" отправилась в рейд по ягоды.

Заглядываем в переход у станции метро "Проспект Мира". Каждый день здесь прямо на покупательских тележках из супермаркета продают фрукты и ягоды. Сегодня клубники уже нет, разобрали. Заметив камеры, разбегаются и продавцы. Проходим примерно 100 метров и снова замечаем следы бойкой торговли - грязные лотки, складные столики и мусорные пакеты, а рядом старенькая "четверка", забитая сумками с красными подтеками. "Клубника здесь может лежать и киснуть трое и более суток, а потом попадает на стол к москвичам, которые думают, что употребляют витамины, а на самом деле бактерии кишечной палочки", - заявил координатор проекта "Безопасная столица" Максим Жулев. Съев такую клубнику, можно получить целый букет проблем - от аллергии до отравления.

"Спокойнее все-таки ягоды, фрукты и овощи покупать на рынке или ярмарке выходного дня, они хоть и дороже, но всегда качественные", - рассказывает москвичка Любовь Карандашева из Красносельского района.

Качество решили проверить. Идем на ярмарку выходного дня на Щепкина, 47. Во второй половине дня в воскресенье здесь хорошие скидки. Вместо 300-350 рублей за килограмм клубники продавцы просят 150-200 рублей. Просим дать ягоду на проверку экотестером. Прибор показал, что концентрация нитратов в ней не превысила норму: всего 27 мг/кг при норме в 100 мг/кг.

Работа более 100 ярмарок в каждом районе не остается без контроля. Продукцию проверяет Роспотребнадзор.