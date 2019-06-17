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17.06.2019 10:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы регионы с высокой онкозаболеваемостью

Текст: Анна Скрипка (Белгород)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Минздраве России назвали регионы, где распространенность злокачественных новообразований имеет самые высокие показатели. Как сообщает RT, для этого был проведет анализ данных 2018 года. По его итогам лидером в этом рейтинге стала Курская область.

Фото: iStock
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Именно в этом регионе было зафиксировано самое высокое значение распространенности онкологических заболеваний, при этом для анализа брались и впервые выявленные случаи, и те, что были установлены ранее. В результате на сто тысяч населения приходится 3331,1 случая.

На втором месте расположилась Республика Мордовия с показателем в 3292,1 случая на сто тысяч жителей. Высоки показатели и в Краснодарском крае - 3235,2 случая, Калужской области - 3231,4 случая, и Псковской - 3110,5.

Среднее значение по стране составило 2562,1 на сто тысяч населения. В Минздраве отметили, что за последнее десятилетие этот показатель вырос на 40 процентов, при этом увеличение связывают как с ростом заболеваемости, так и совершенствованием методов диагностики. Отметим, что продолжительность жизни больных также выросла.

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