Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020 между сборными России и Шотландии пройдет в "Лужниках". Место проведения встречи официально подтвердил Российский футбольный союз. Игра пройдет 10 октября, начало - в 21.45.

Решение доверить столице этот матч квалификации выглядит разумно. Во-первых, Москва уже успела соскучиться по сборной. В последний раз команда Станислава Черчесова играла здесь еще год назад - вошедший в историю матч 1/8 финала чемпионата мира против Испании состоялся как раз в "Лужниках". И с тех пор сборная разве что тренировалась в подмосковном Новогорске, где к ее услугам шикарная база. А вот играть даже домашние матчи команда отправлялась в регионы. Благо, отличных стадионов в стране сейчас более чем достаточно. Сочи, Ростов-на-Дону, Калининград, Саранск, Нижний Новгород принимали матчи сборной, и везде на трибунах были аншлаги.

Есть все основания ожидать полный стадион и на Шотландии, и высокая рейтинговость матча - еще одна причина выбрать самую большую арену в стране. Судя по тому, какие результаты показывают в этом отборе команды, именно шотландцы станут главными соперниками россиян в борьбе за вторую путевку на Евро. Первая почти наверняка достанется лидеру мирового рейтинга Бельгии.

Третий аргумент в пользу Москвы - логистика. Дело в том, что уже 13 октября сборной играть следующий отборочный матч на Кипре. Времени на переезд и отдых будет очень мало. Соответственно, отправиться на теплый остров из столицы будет определенно проще.

Напомним, что у сборной России осталось еще три домашних матча в этом отборочном цикле. 9 сентября команда Черчесова сыграет с Казахстаном в Калининграде. 16 ноября в расписании стоит матч против Бельгии. Официально его место проведения не объявлено. Но по нашей информации игра пройдет в Санкт-Петербурге.