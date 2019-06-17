Новости

В немецкой тюрьме заключенный захватил заложницу 22:02
Постпред РФ: США бездоказательно обвинили РФ в нарушении ядерного моратория 21:55
Минск и Каир формируют совет делового сотрудничества 21:36
Матвиенко вручила российский паспорт внуку мецената Щукина 20:48
Российские истребители перехватили стратегические бомбардировщики США 20:48
Рособрнадзор: Работы по ЕГЭ с недопустимыми чернилами будут зачтены 20:30
Путин поздравил лучницу Авдееву с победой на чемпионате мира 20:22
В Испании погибла несовершеннолетняя россиянка 20:20
Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы 20:18
Путин пожелал удачи и вдохновения участникам конкурса им.Чайковского 20:15
Вилле Хаапасало решил переплыть Финский залив на плоту 20:05
Врачи рассказали о пользе приема витаминов летом 19:53
Путин назначил Громыко послом РФ в Мали 19:50
Скончался экс-президент Египта Мухаммед Мурси 19:50
Калининградец на спор залез в трубу и застрял на семь часов 19:48
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым 19:46
Названа причина землетрясения на границе Китая и КНДР 19:30
ЦБ: Вложения иностранцев в госдолг России побили рекорд 19:23
В Петербурге решили штрафовать тех, кто бросает мусор мимо урны 19:09
Россия и Иран подписали протокол о сотрудничестве в области энергетики 18:53
В России ужесточили наказания за "пьяные" ДТП 18:42
Хоркина выступила за открытие зала спортивной гимнастики на арене "Динамо" 18:40
Гостем фестиваля в Заполярье станет режиссер Андрей Звягинцев 18:35
Живущая в аварийном бараке калужанка обратилась на "Прямую линию" 18:30
В Подмосковье тренера обвинили в развращении 8-летней школьницы 18:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
17.06.2019 22:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Больше света

Новый парк в Бибирево откроют в середине июля
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 129(7887)
Мэр столицы Сергей Собянин посмотрел, как идет строительство "Парка Света" на Костромской улице в районе Бибирево. Эта территория, которую сейчас благоустраивают по программе "Мой район", обещает стать новой мощной точкой притяжения для всего Северо-Восточного округа.

Название парка, как и его концепцию, придумали сами местные жители, которые тесно сотрудничали с архитекторами и проектировщиками на всех этапах создания проекта. Света здесь действительно будет много. Всевозможная иллюминация украсит практически все парковые объекты: зоны для активного и пассивного отдыха, детские и спортивные площадки, множество архитектурных форм.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Собянин посетил технопарк "Водный стадион"

"В этом году мы сконцентрировались на спальных районах - делаем 162 парка, сквера и бульвара. Но нам еще нужно выработать концепцию их развития. Ведь сейчас работы идут по отдельным блокам: где-то дворы, где-то скверы, где-то променад", - рассказал градоначальник жителям Бибирево, отдельно отметив, что пока район еще только предстоит сделать однородным, комплексно приводя в порядок все знаковые объекты - в том числе школы, детские сады и поликлиники.

В новом парке предусмотрены сразу несколько "светлых" доминант. "Мы активно применяем новые технологии - подсвечиваться будут качели, зоны для воркаута и выгула собак", - говорит префект Северо-Восточного округа Алексей Беляев. По его словам, одним из самых привлекательных мест в парке станет сквер, который решили назвать волшебным. Прямо на земле здесь расположат причудливые фигуры-светильники, на которых можно будет посидеть и даже полежать. Всего в парке установят более 90 урн, малых архитектурных форм и скамеек, каждая из которых будет подсвечиваться. Главным же арт-объектом станут фигуры семейства бобров. "Исторически в этих местах осуществлялся промысел этих животных. Они изображены и на гербе района. Отсюда такое решение", - объяснил Беляев.

Всего в "Парке Света" установят 170 новых фонарей, высадят 37 деревьев и 3160 кустарников, обустроят 1,4 тысячи кв. м цветников и уложат более 44 тысяч кв. м газонов. Все работы власти района обещают завершить 15 июля.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Стратегические бомбардировщики США перехвачены у российских границ
Путин ужесточил наказание за "пьяные" ДТП
Медведев поручил снова проверить цены на бензин
В РФ представили прототипы "суперсервисов" для оказания госуслуг
В Кремле оценили возможность кибервойны США против России