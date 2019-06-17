Мэр столицы Сергей Собянин посмотрел, как идет строительство "Парка Света" на Костромской улице в районе Бибирево. Эта территория, которую сейчас благоустраивают по программе "Мой район", обещает стать новой мощной точкой притяжения для всего Северо-Восточного округа.

Название парка, как и его концепцию, придумали сами местные жители, которые тесно сотрудничали с архитекторами и проектировщиками на всех этапах создания проекта. Света здесь действительно будет много. Всевозможная иллюминация украсит практически все парковые объекты: зоны для активного и пассивного отдыха, детские и спортивные площадки, множество архитектурных форм.

"В этом году мы сконцентрировались на спальных районах - делаем 162 парка, сквера и бульвара. Но нам еще нужно выработать концепцию их развития. Ведь сейчас работы идут по отдельным блокам: где-то дворы, где-то скверы, где-то променад", - рассказал градоначальник жителям Бибирево, отдельно отметив, что пока район еще только предстоит сделать однородным, комплексно приводя в порядок все знаковые объекты - в том числе школы, детские сады и поликлиники.

В новом парке предусмотрены сразу несколько "светлых" доминант. "Мы активно применяем новые технологии - подсвечиваться будут качели, зоны для воркаута и выгула собак", - говорит префект Северо-Восточного округа Алексей Беляев. По его словам, одним из самых привлекательных мест в парке станет сквер, который решили назвать волшебным. Прямо на земле здесь расположат причудливые фигуры-светильники, на которых можно будет посидеть и даже полежать. Всего в парке установят более 90 урн, малых архитектурных форм и скамеек, каждая из которых будет подсвечиваться. Главным же арт-объектом станут фигуры семейства бобров. "Исторически в этих местах осуществлялся промысел этих животных. Они изображены и на гербе района. Отсюда такое решение", - объяснил Беляев.

Всего в "Парке Света" установят 170 новых фонарей, высадят 37 деревьев и 3160 кустарников, обустроят 1,4 тысячи кв. м цветников и уложат более 44 тысяч кв. м газонов. Все работы власти района обещают завершить 15 июля.