Три человека пострадали при обрушении моста под Костромой

Три человека получили травмы при обрушении моста в Островском районе Костромской области, сообщил "РГ" представитель регионального УМВД Роман Варенцов.

По данным полиции, ЧП в деревне Юрьево Островского района Костромской области произошло около 11 часов 16 июня. Пешеходный мост, построенный в 1977 году, обрушился в тот момент, когда по нему проходили люди.

- Мост представлял собой железно-деревянную конструкцию на металлических тросах. Когда по мосту проходила группа - предположительно, из восьми человек, - один из тросов оборвался, люди упали вниз. Всего пострадали три человека, они госпитализированы. Детей среди пострадавших нет, - рассказал Роман Варенцов.

Как уточнил руководитель отделения информации и общественных связей регионального УМВД Александр Дугарев, на место ЧП выехали наряды полиции, которые проводят проверку по факту обрушения моста.

Экспертам предстоит выяснить, в каком состоянии находилась конструкция, кто отвечал за ее содержание, когда ее в последний раз проверяли и не было ли фактов преднамеренной порчи моста.

В полиции добавили, что итоги проверки, вероятнее всего, будут переданы в Следственный комитет.