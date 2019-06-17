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17.06.2019 15:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников

Текст: Ирина Рыбникова

Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово. Сотрудники, работающие в контролируемой зоне аэропорта, в обязательном порядке проходят бесконтактный дистанционный экспресс-тест состояния алкогольного опьянения.

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, сотруднику необходимо дыхнуть на рамку алкотестера, после чего система проведет анализ и мгновенно оповестит о результате. Пока проверка не будет пройдена, турникет не откроется.

"Это еще один способ проверки сотрудников перед входом в зону транспортной безопасности. Благодаря новому оборудованию мы сможем автоматизировать медицинский контроль и оперативно получить 100%-й результат проверки на алкоголь без привлечения дополнительных ресурсов", - заявил пресс-секретарь аэропорта Александр Власов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Домодедово Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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