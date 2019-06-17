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17.06.2019 18:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Живущая в аварийном бараке калужанка обратилась на "Прямую линию"

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

Калужанка написала на "Прямую линию" Президенту РФ, что много лет живет во временном бараке. Следственным управлением СК РФ по Калужской области начата проверка обращения, сообщила старший помощник руководителя ведомства Лилия Мошкова.

В своем обращении калужанка сообщила, что проживает в бараке в пригороде Калуги. Причем жилье это было построено в свое время, как временное. Дом признан аварийным, однако людей из него не переселяют.

Фото: iStock
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СК выяснил, что этот дом был признан аварийным в 2014 году. Он подлежит сносу, а людям должно быть предоставлено новое жилье.

- Организована проверка по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав. Следователи проверят изложенные в обращении сведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - Сообщила Лилия Мошкова.

В Калужской области до 2024 года в 2019-2020 года из аварийного жилья планируют переселить порядка 4,5 тысяч человек из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, площадь расселения -70,12 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По информации регионального министерства строительства и ЖКХ, первый этап адресной программы расселения в 2019-2020 годах позволит улучшить жилищные условия 460 жителям 174 аварийных домов в Калуге, Обнинске и Балабаново Боровского района. Из них треть - уже в этом году. При этом будут использованы три механизма расселения граждан: для них приобретут квартиры или в новостройках, или на вторичном рынке, либо предоставят денежные компенсации.

Кстати

В аварийном доме на улице Рабочей Боровска Калужской области 16 июня обрушился потолок в одной из квартир. Под завалом оказалась детская кроватка. К счастью, ребенка в ней в тот момент не был. СУ СК начата проверка по факту обрушения. Дом был признан аварийным в 2016 году.

 

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