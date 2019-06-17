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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из свидетелей - в арестанты

Продолжается дело о хищениях во Внешпромбанке
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(7887)
Тверской районный суд Москвы выдал санкцию на содержание под стражей бывшего первого вице-президента Внешпромбанка Али Аджина.

В пресс-службе суда специально для "РГ" уточнили, что Аджина на два месяца арестовали по новому уголовному делу, возбужденному в отношении экс-главы банка Ларисы Маркус. Она отбывает наказание по приговору Хамовнического райсуда столицы. За участие в хищении 114 миллиардов рублей в 2017 году ее на девять лет лишили свободы. Правда, позже срок заключения уменьшили на шесть месяцев. Сейчас Маркус находится в столице. В следственном изоляторе. Ее доставили из колонии в связи с новым делом.

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Новый фигурант еще одного уголовного дела по хищениям во Внешпромбанке в течение нескольких лет являлся свидетелем по уголовному делу против Ларисы Маркус и вице-президента этого же финансово-кредитного учреждения Екатерины Глушаковой. По приговору суда Глушакова отбывает в колонии четыре года заключения. И теперь следствие решило, что Аджин тоже замешан в крупных махинациях. Деньги пока не нашли.

По версии следствия, руководство банка выводило деньги под видом необеспеченных кредитов, а также займов самим себе. Например, Маркус получила один миллиард рублей, а ее брат, совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов, - 3,3 миллиарда рублей. Несколько топ-менеджеров предположительно получили незаконно еще почти полтора миллиарда рублей. По некоторым данным, в этом списке числился и Али Аджин. Он был задержан на прошлой неделе дома при обыске.

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