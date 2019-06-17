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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Дольче вита в саду "Эрмитаж"

В Москве пройдет большой итальянский праздник
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(7887)
В Москве пройдет Большой фестиваль Италии, который позволит поклонникам итальянской культуры и, конечно, кулинарии перенестись на Апеннины, не выезжая из столицы России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уже третий год у московских любителей Италии есть свой праздник - Grand Italia Fest, - который проводится по инициативе национального агентства Италии по туризму ENIT под патронажем итальянского посольства в России и при поддержке правительства Москвы. В этом году он пройдет в московском саду "Эрмитаж" 13-14 июля.

В программе мероприятия, вход на которое, как сообщили накануне в посольстве Италии в России, будет бесплатным, выступления популярных артистов двух стран, а на многочисленных площадках пройдут костюмированные и театрализованные представления.

Кроме того, организаторы планируют продолжить кулинарную традицию прошлых лет: в саду "Эрмитаж" появится итальянская улочка с ресторанами и кафе - Piazza del Gusto. Здесь гости фестиваля смогут не только попробовать настоящую пасту и пиццу из дровяной печи, но и принять участие в кулинарных мастер-классах от итальянских и российских шеф-поваров. Отдельная программа предусмотрена для детей - перед ними раскроются все вкусы Италии. Но главным аттракционом фестиваля, судя по всему, станет давильня винограда, где каждый сможет почувствовать себя героем Адриано Челентано в фильме "Укрощение строптивой".

В столице впервые пройдет артфестиваль "Москва-Париж-Москва"

Как сообщили на пресс-конференции, посвященной фестивалю, представители столичной мэрии, "в прошлом году Grand Italia Fest в Москве посетили более 75 тысяч человек, что говорит о традиционно высоком уровне заинтересованности гостей и жителей столицы в итальянской культуре".

Еще одним подтверждением этого российско-итальянского интереса является рост взаимного туристического потока. По словам президента Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, итальянское направление на российском туристическом рынке сейчас пользуется большим спросом. "Если следовать нашей пограничной статистике, в 2018 году турпоток из России в Италию увеличился более чем на 100 тысяч человек. По нашим данным, этот показатель вырос на 22%. Это очень высокий показатель", - сказал он. Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, открывавший пресс-конференцию, также свидетельствует, что в последние три года - после периода сокращения числа российских туристов - тенденция поменялась в лучшую сторону. "Число российских туристов вернулось к росту, и в 2018 году Италия заняла третье место после Турции и Таиланда среди любимых направлений российских граждан. Также положительной является тенденция в итальянском туризме на российском направлении. Количество итальянцев, посетивших Российскую Федерацию, выросло на 8,4 процента по сравнению с 2017 годом, и в целом оно составляет 205 тысяч посетителей в год", - сказал посол. Он подчеркнул, что "Grand Italia Fest, таким образом, является частью концепции растущего культурного и туристического сотрудничества между нашими странами".

Сергей Шпилько предложил коллегам организовать аналогичный фестиваль в Риме. Судя по тенденции, он мог бы пользоваться не меньшим успехом.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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