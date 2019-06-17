В Орле преподаватель вуза осужден за центнер наркотиков

Свердловский районный суд Орла вынес обвинительный приговор бывшему преподавателю госуниверситета имени И.С. Тургенева. Его признали виновным в незаконном производстве и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В деле фигурирует более 90 килограммов запрещенных веществ.

Как установил суд, подсудимый действовал в составе организованной группы. Получив от партнеров через тайники-закладки необходимое оборудование и прекурсоры, он купил дом в пригородном поселке и устроил там наркозавод. Произведя более 23 килограммов психотропных веществ, мужчина расфасовал их и попытался сбыть, но не смог по не зависящим от него обстоятельствам (был задержан сотрудниками ФСБ).

Еще 69 килограммов недоваренных наркотиков оперативники нашли в лаборатории.

- В ходе предварительного следствия подсудимый заключил сделку со следствием, - рассказали в прокуратуре Орловской области.

Суд приговорил "наркомагната" к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Дом и два автомобиля, использованные для преступных целей, конфискованы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.