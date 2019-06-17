Следственный комитет по Московской области официально объявил о завершении расследования дикого преступления - 57-летний житель Воскресенского района убил троих человек.

Причиной жестокого преступления стала сумма в 10 тысяч рублей. Она стоила жизни двум мужчинам и одной женщине в деревне Малышево Раменского района Подмосковья. Убийца - отец шестерых детей - проломил черепа жертвам монтировкой, расчленил трупы и закопал их в снегу на участке. Страшную находку сделала весной семья, снявшая домик на лето.

Преступление произошло еще в середине февраля. На тот момент 56-летний таксист жил в деревенском домике месяц . Его пустили туда будущие жертвы, пожалев человека. Они сами снимали этот дом. Земляки убийцы, двое мужчин и женщина, работали на стройке, которая была рядом с домом.

Таксист пришел к строителям, как выяснило следствие, сразу после Нового года. Убийцу в доме знали, поэтому просьбу пустить пожить - уважили. По словам таксиста, его из дома выгнала жена и ему надо где-то пережить трудное время.

Накануне трагедии между жильцами возникла ссора - куда-то пропали 10 тысяч рублей. В пропаже обвинили нового жильца. Его выставили из дома, он переночевал на вокзале, а потом пошел мстить. Убил сначала одного спящего и вернулся на вокзал. Потом понял, что оставил свидетелей, которые проснутся и укажут на него. Он вернулся и добил мужчину и женщину. Открыл все окна. Вернулся через несколько дней, разрубил окоченевшие тела и закопал в снегу на участке.

На стадии расследования, сказали в СКР, обвиняемый полностью признал свою вину. Ему грозит пожизненный срок.