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17.06.2019 21:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Смертельная обида

Завершено дело о жестоком убийстве
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(7887)
Следственный комитет по Московской области официально объявил о завершении расследования дикого преступления - 57-летний житель Воскресенского района убил троих человек.

Причиной жестокого преступления стала сумма в 10 тысяч рублей. Она стоила жизни двум мужчинам и одной женщине в деревне Малышево Раменского района Подмосковья. Убийца - отец шестерых детей - проломил черепа жертвам монтировкой, расчленил трупы и закопал их в снегу на участке. Страшную находку сделала весной семья, снявшая домик на лето.

Преступление произошло еще в середине февраля. На тот момент 56-летний таксист жил в деревенском домике месяц . Его пустили туда будущие жертвы, пожалев человека. Они сами снимали этот дом. Земляки убийцы, двое мужчин и женщина, работали на стройке, которая была рядом с домом.

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Таксист пришел к строителям, как выяснило следствие, сразу после Нового года. Убийцу в доме знали, поэтому просьбу пустить пожить - уважили. По словам таксиста, его из дома выгнала жена и ему надо где-то пережить трудное время.

Накануне трагедии между жильцами возникла ссора - куда-то пропали 10 тысяч рублей. В пропаже обвинили нового жильца. Его выставили из дома, он переночевал на вокзале, а потом пошел мстить. Убил сначала одного спящего и вернулся на вокзал. Потом понял, что оставил свидетелей, которые проснутся и укажут на него. Он вернулся и добил мужчину и женщину. Открыл все окна. Вернулся через несколько дней, разрубил окоченевшие тела и закопал в снегу на участке.

На стадии расследования, сказали в СКР, обвиняемый полностью признал свою вину. Ему грозит пожизненный срок.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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