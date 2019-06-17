Авиакомпания проведет проверку после пропажи кота на рейсе в Москву

Авиакомпания "Россия" проведет проверку процедур обслуживания рейсов, прилетающих из Хабаровска, после пропажи кота.

В конце мая в соцсетях распространилась информация о том, что животное, летевшее в багажном отделении из краевой столицы в Москву, потерялось.

"На основании сообщений в социальных сетях и публикаций в ряде СМИ авиакомпания "Россия" по собственной инициативе проведет дополнительную проверку всех процедур обслуживания рейсов, прибывающих из Хабаровска", - сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Там также заявили, что владелица кота не обращалась в авиакомпанию.

По информации "России", рейсы в воздушной гавани Хабаровска обслуживает, в том числе загружает багаж пассажиров, сам аэропорт. В Шереметьево этим занимается другое ООО.