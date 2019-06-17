Дмитрий Медведев поручил снова проверить цены на бензин

Вице-премьеру Дмитрию Козаку вновь придется заняться анализом цен на бензин. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил обратить внимание на сообщения о повышении стоимости топлива в Сибири и на Дальнем Востоке.

Бензиновый вопрос премьер-министр поднял в понедельник на совещании со своими заместителями. В правительстве продолжают внимательно следить за ситуацией на рынке, и в этот раз в поле зрения самого главы кабмина попала информация о росте цен в регионах Сибири и Дальнего Востока. "В частности, я смотрю сообщения, где говорится о заправках "Газпром нефти", некоторых других", - заметил он. "Надо разобраться, что это, - обратился Медведев к Козаку. - Если это какой-то просто всплеск - это одна ситуация. Если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости".

В свою очередь вице-премьер заявил о готовности собрать у себя представителей всех нефтяных компаний. "В том числе обсудим и эту историю", - пообещал он. Дмитрий Медведев еще раз потребовал все проверить и после доложить ему.

Летом глава правительства может лично провести инспекцию Дальнего Востока. Он давно взял за практику проводить заседания правительственных комиссий, занимающихся развитием отдельных территорий страны, непосредственно на местах. В ближайшие несколько месяцев должна собраться правкомиссия по Дальнему Востоку. "Видимо, с посещением регионов Дальневосточного округа", - добавил премьер-министр.

Пока же главой кабмина подписан ряд документов, направленных на дальнейшее стимулирование развития дальневосточных регионов. В частности, в Республике Бурятия создается территория опережающего развития, работать в которой сможет не только крупный бизнес, но и небольшие инвесторы. "Там минимальный объем капитальных вложений - 500 тысяч рублей", - объяснил премьер.

Кроме того, правительство корректирует правила финансирования государственных программ в рамках исполнения федерального бюджета. Для регионов Дальнего Востока он устанавливает минимальный порог по трансфертам на капитальное строительство и инвестиции в госпроекты. Прописана обязанность ответственных исполнителей госпрограмм обеспечивать предоставление бюджетам субъектов Федерации не менее 7,2 процента от общего объема трансфертов из госказны.

В правительстве продолжают внимательно следить за ситуацией на топливном рынке

Также Дмитрием Медведевым подписано распоряжение с изменениями в программу подготовки кадров для ключевых отраслей экономики до 2025 года в дальневосточных территориях. Необходимость возникла после включения в прошлом году Бурятии и Забайкальского края в ДФО: местным крупным промышленным предприятиям требуются специалисты, которые будут запускать новые проекты и создавать современную образовательную базу. Поэтому в Бурятии планируется открыть филиал Московского авиационного института на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, а в Забайкальском крае начнет работу филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".

На совещании глава правительства счел нужным поговорить о том, как используются спортивные объекты, построенные к проходившему в 2018 году в России чемпионату мира по футболу. А это 12 стадионов и почти 100 тренировочных площадок в разных регионах страны. Чтобы они не простаивали, ранее в кабинете министров решили создавать там детские футбольные центры.

Простаивать им не придется - после прошедшего турнира в России наблюдается всплеск интереса к футболу. "По истечении года мы увидели, что в футбольных секциях произошло самое большое увеличение числа занимающихся, - заявила курирующая спорт вице-премьер Ольга Голодец. - Впервые в своей истории мы превысили планку в 3 миллиона человек. Сейчас футболом в нашей стране занимаются 3 миллиона 100 тысяч человек". В футбольные школы записались более 115 тысяч детей.

Перемены видны и на трибунах стадионов: в сезоне 2018-2019 годов матчи чемпионата России посетили 4 миллиона болельщиков. Это на 20 процентов больше, чем в предыдущем сезоне, подчеркнула Голодец.

Кадры

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Михаила Бабича заместителем министра экономического развития. Ранее Михаил Бабич исполнял обязанности посла России в Республике Беларусь. Президент Владимир Путин освободил его от должности в начале мая, назначив новым послом Дмитрия Мезенцева. "Бабич во многом продолжит заниматься интеграционной тематикой", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя это назначение. "В министерстве у него будет много других полномочий и обязанностей... Но то, что нам известно, - он во многом будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что чрезвычайно важно", - заметил представитель Кремля. "У Бабича достаточно высокий уровень экспертизы, которую он, конечно, сможет использовать именно на благо ускорения самых различных интеграционных процессов", - заметил Дмитрий Песков.

Тем временем

Интерес иностранных инвесторов к российским активам, несмотря на разные санкции, не снижается, считает Дмитрий Медведев. В понедельник он провел заседание правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Обсуждались сделки на общую сумму около 30 миллиардов рублей, в том числе с участием европейских компаний, в самых разных сферах: авиаперевозки, машиностроение, атомная энергетика, разработка месторождений полезных ископаемых, пищевая отрасль, цифровая безопасность. Этот факт доказывает, что при всех санкциях против России иностранный капитал заинтересован в работе в нашей стране. "Наши активы по-прежнему выглядят привлекательными для инвесторов, несмотря на всякие санкции", - заявил Медведев.