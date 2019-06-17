Два жителя Благовещенска пострадали из-за хлопка газа в жилом доме

Хлопок газо-воздушной смеси случился днем 16 июня в одной из квартир жилого дома на улице Чайковского в Благовещенске. В результате ЧП 27-летняя девушка и 35-летний мужчина получили ожоги. Их отправили в больницу.

Следователи начали проверку случившегося. Они выясняют, отвечали ли оказанные услуги требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Амурской области, в ходе проверки станет понятно, стал несчастный случай результатом ошибки газовщиков или неосторожного обращения с газовым оборудованием.