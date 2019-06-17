Глава МВД России проинспектировал работу камчатских полицейских

В понедельник министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев прибыл в город Петропавловск-Камчатский. Планируется, что главный полицейский страны проведет на полуострове три дня, в течение которых не только проведет много рабочих встреч, совещаний, но и проинспектирует работу местных подразделений.

"В понедельник министр провел совещание с руководящим составом управления МВД России по Камчатскому краю, на котором были рассмотрены актуальные вопросы служебной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что во время посещения управления по вопросам миграции местного главка МВД Владимир Колокольцев потребовал от его руководителей обеспечения высокого качества предоставляемых госуслуг при неукоснительном соблюдении сроков рассмотрения заявлений.

В первую очередь, видимо, имелась в виду услуга по выдаче загранпаспортов жителям приграничного региона. У многих жителей Камчатки бизнес связан с выездами в соседние государства Азии, поэтому заминки в выдаче им новых загранпаспортов могут отрицательно сказаться на их предпринимательской деятельности.

"Также министр внутренних дел обратил внимание на необходимость создания комфортных условий для посетителей миграционных подразделений и расширения практики использования онлайн-сервисов", - добавила Ирина Волк.

Кроме Главного краевого управления МВД и миграционного управления министр успел посетить в понедельник и городскую полицию Петропавловска-Камчатского.

"В управлении МВД России по городу Петропавловску-Камчатскому Владимир Колокольцев заслушал доклады руководителей о состоянии оперативной обстановки, осмотрел служебные помещения и побеседовал с личным составом", - рассказали в пресс-центре МВД.

Колокольцев проверил работу подразделений госавтоинспекции и миграционной службы

Затем главный полицейский страны ознакомился с работой межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД по Камчатскому краю. В полиции пояснили, что для региона очень важны эффективное и бесперебойное функционирование именно этого подразделения, ведь Камчатка - самый "автомобилизированный" регион страны.

Здесь, по данным управления ГИБДД по Камчатскому краю, обеспеченность населения края легковыми автомобилями на конец 2017 года в расчете на 1000 человек населения составила 496 автомобилей и увеличилась по сравнению с 2012 годом на 17 процентов. То есть автомобиль есть у каждого второго жителя полуострова. По этому показателю Камчатский край в последние годы стабильно занимает первое место в России.

Завершился первый день рабочего визита министра возложением цветов к мемориалу сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей. В церемонии приняли участие действующие сотрудники полиции и ветераны органов внутренних дел.

Собравшиеся почтили память коллег, отдавших свои жизни ради спасения людей, рассказала Ирина Волк.