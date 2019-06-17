Корабли ТОФ в Японском море применили глубинные бомбы

В понедельник пять противолодочных кораблей Тихоокеанского флота в акватории залива Петра Великого нашли и уничтожили субмарину условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и две корабельные поисково-ударные группы, куда вошли малые противолодочные корабли "Усть-Илимск", "Советская Гавань", "221" и "Метель", при поддержке противолодочных самолетов Ил-38 и Ту-142 морской авиации флота нашли подводную лодку "противника". Ее роль исполнила большая дизельная подлодка "Усть-Большерецк" Приморской флотилии разнородных сил.

После установления координат, корабли атаковали "вражескую" субмарину реактивными глубинными бомбами и практическими торпедами.