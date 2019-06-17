На Сахалин привезли уникальную коллекцию Гохрана

Уникальная выставка открылась сегодня на Сахалине. Впервые за современную историю ценности Госфонда России покинули Москву для экспонирования в другом регионе страны. При чем некоторые экспонаты ранее не выставлялись и тем более ни разу не доставлялись в столь отдаленные уголки, как Сахалин, рассказали "РГ" в Гохране России.

Выставка "Национальные сокровища России. Москва - Сахалин. 2019". Будет работать по 7 июля в Южно-Сахалинске в современном литературно-художественном музее книги А.П. Чехова "Остров Сахалин".

Всего на ней представлено более 120 экспонатов Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней России, а также полноцветные ультрареалистичные голограммы ценностей Алмазного фонда РФ.

"В витринах выставки - выдающиеся ценности мирового исторического и художественного значения: от шедевров ювелирного и медальерного искусства, памятников фалеристики до уникальных природных драгоценных камней и самородков драгоценных металлов", - рассказала "РГ" главный эксперт Гохрана России Вероника Волдаева.

Центральными экспонатами выставки стали точные реплики скипетра и державы - символов государственной власти - выполненные мастерами Гохрана. В настоящее время императорские скипетр и держава, принадлежащие российским правителям, хранятся на выставке "Алмазный фонд" на территории Московского Кремля и не могут покидать пределы цитадели.

Целый раздел предметов на выставке посвящен развитию водного сообщения, которое долгое время играло исключительную роль во взаимодействии России с островом. Успехи флота в 19 веке находили отклик в сердцах и простых людей, и мастеров, которые стремились запечатлеть историю мореплавания в драгоценных изделиях.

Так, на Сахалин привезли уникальный корчик с надписью: "Императорская яхта Полярная звезда". На этой яхте сам Николай II и другие члены императорской семьи совершали морские путешествия. Отдельный раздел выставки посвящен медалям и нагрудным знакам морских учебных заведений. Также представлены изделия московских мастеров с изображением персонажей из русского народного эпоса. Редкая работа - серебряный ковш, в декор которого входит серебряная скульптура богатыря - защитника земли русской.

Большое внимание привлекают изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, изображающие животных и насекомых. А электрические звонки в виде медведя и зайца работы фирмы Фаберже представляют собой настоящую антикварную редкость.

Среди представленных на выставке природных сокровищ - самородков особенно выделяется алмаз из коллекции Госфонда России массой более 76 карат, которому присвоено имя "Остров Сахалин". Кстати, площадь острова превышает 76 тысяч квадратных километров.

После выставки алмаз вернется в Москву и займет почетное место в Кремле, в экспозиции Алмазного фонда.