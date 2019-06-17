Шторм нарушил транспортное сообщение между Сахалином и материком

Движение паромов на линии Холмск (Сахалинская область) - Ванино (Хабаровский край) остановлено, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на Сахалинское морское пароходство (САхМП).

Переправа прекратила работу минувшей ночью из-за непогоды. До прекращения шторма все три парома останутся в порту Ванино. Как отметили в САхМП, высота волн в Татарском проливе, отделяющем Сахалин от материка, достигает четырех метров. Скорость ветра - 20 метров в секунду.

Паромы начнут движение не раньше утра 18 июня.