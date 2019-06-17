Стали известны причины аварии с ЗРК "Панцирь-С1" во Владивостоке

Военные следователи установили причины ДТП, произошедшего в марте на автомобильной трассе Седанка - Патрокл во Владивостоке. КАМАЗ, перевозивший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", опрокинулся наехав на яму на дороге.

Как сообщили "Интерфаксу" в Военном следственном управлении по Тихоокеанскому флоту, у автомобиля повредилось крепление левой рессоры переднего моста. Водитель потерял управление.

Нарушений правил вождения и эксплуатации машины (часть 1 статьи 350 УК РФ) выявлено не было. Поэтому уголовное дело по этому поводу возбуждаться не будет.

Материалы процессуальной проверки планируют передать в территориальные следственные органы для правовой оценки действий чиновников управления дорог и благоустройства Владивостока.

Напомним, КАМАЗ с военной техникой попал в аварию 11 марта. Машина двигалась со стороны острова Русского. Падая, автомобиль повредил разделительные леера и блокировал движение по трассе. Военнослужащие в ДТП не пострадали.