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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вакансии на Охотном ряду

Началась кампания по довыборам в Госдуму
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(7887)
В четырех регионах России в понедельник стартовала кампания по дополнительным выборам в Госдуму. Они проводятся для замещения вакантных мандатов четырех депутатов, избранных по мажоритарной системе, - в одномандатных округах. Это 70-й Комсомольский округ в Хабаровском крае, 134-й Новгородский округ, 145-й Орловский округ и 174-й Серовский округ в Свердловской области.

Довыборы проводятся в связи с тем, что за последний год были досрочно прекращены полномочия нескольких депутатов Госдумы, в том числе бывшего директора ФСБ Николая Ковалева, ушедшего из жизни в апреле этого года (145-й округ). В августе прошлого года скончался Александр Коровников, представлявший 134-й одномандатный округ. В октябре прошлого года Госдуму покинул Сергей Фургал, избранный губернатором Хабаровского края. Таким образом вакантным стал мандат в 70-м округе.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
ЦИК назначил довыборы в Госдуму по четырем округам

Наконец, Сергей Бидонько, избранный по 174-му Серовскому округу, сложил полномочия в декабре прошлого года в связи с переходом на должность заместителя губернатора Свердловской области.

В понедельник Центризбирком утвердил календарный план думской кампании. Выдвижение и самовыдвижение кандидатов возможно уже с 18 июня, рассказала секретарь ЦИК Майя Гришина. Она также перечислила партии, которые смогут участвовать в этих выборах без сбора подписей, поскольку имеют представительство в Госдуме и региональных заксобраниях. Помимо четырех парламентских партий это "Патриоты России", "Коммунисты России", "Яблоко", "Родина", Партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, "Зеленые", Партия пенсионеров России и КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости). Всего же в выборах может участвовать 61 политическая партия, зарегистрированная в минюсте.

Процесс выдвижения продлится до 13 июля включительно - до этого дня кандидаты в депутаты должны подать документы в ЦИК. В течение 10 дней комиссия должна зарегистрировать кандидата либо дать мотивированный отказ в регистрации. "До 4 августа будет сформирован список зарегистрированных кандидатов", - заявила Майя Гришина. Предвыборная агитация начнется с момента выдвижения, а агитационный период в СМИ - с 10 августа и продлится до нуля часов 7 сентября, "дня тишины".

В трех округах Москвы пройдет эксперимент по электронному голосованию на выборах

Для избирателей дополнительные выборы пройдут почти так же, как и большая федеральная кампания. Они смогут воспользоваться системой "Мобильный избиратель" для голосования по месту пребывания в пределах округа. Главное новшество этого голосования - цифровые участки в Москве. На них жители Новгородской, Орловской областей, соответствующих округов Свердловской области и Хабаровского края смогут отдать свои голоса за кандидатов в депутаты, находясь в столице.

Таких участков будет 30, до 9 июля ЦИК утвердит их перечень, а с 24 июля портал госуслуг начнет принимать заявления от граждан, желающих проголосовать на цифровом участке. Довыборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

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