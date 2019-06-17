В Хабаровском крае пьяная сотрудница полиции устроила ДТП

Сегодня утром в Хабаровске произошло ДТП с участием двух автомобилей. За рулем одной из машин была сотрудница отдела МВД России по Вяземскому району.

Она выехала встречную полосу движения и врезалась в ехавшую по ней иномарку.

"В ходе выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия установлено, что сотрудница полиции находилась в состоянии алкогольного опьянения", - сообщает пресс-служба краевого УМВД.

По факту аварии составлены административные протоколы. Отмечается, что женщина управляла личным авто.

Согласно решению руководства региональной полиции, она уволена из органов внутренних дел, а ее непосредственных начальников привлекут к дисциплинарной ответственности.

По факту случившегося ведется служебная проверка.