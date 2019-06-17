В Улан-Удэ только у одного батута из десяти нашли разрешение на работу

Все передвижные аттракционы и батуты в Улан-Удэ осмотрели члены межведомственной рабочей группы по проверке технического состояния готовности и эксплуатации батутных центров и сезонных аттракционов, сообщили в городском управлении по информационной политике. В комиссию вошли представители мэрии, Гостехнадзора и Роспотребнадзора.

Проверки начались после того, как ветер снес плохо закрепленный батут, расположенный возле одного из местных торговых центров. На надувном аттракционе в это время находились дети и шестеро из них пострадали. Поручение создать рабочую группу дал первый заместитель руководителя городской администрации Игорь Шутенков. Он также рекомендовал закрыть и проверить на соответствие нормам безопасности все аттракционы, у которых нет официальных разрешений на работу.

Судя по результатам проверки, малыши в столице Бурятии могут надолго остаться без развлечений. Эксперты проверили десять батутов, расположенных на открытых площадках, и лишь у одного из них имелось разрешение Гостехнадзора на эксплуатацию. Эту информацию передали контролирующим органам.

Напомним, ЧП в Улан-Удэ произошло 30 мая. По факту травмирования детей возбуждено уголовное дело об оказании услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ). Прокуратура Бурятии начала проверку.