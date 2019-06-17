Экс-министра спорта Прикамья осудили за превышение полномочий

Ленинский районный суд города Перми вынес приговор бывшему министру спорта Пермского края Павлу Ляху. Экс-министр был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями при приемке работ по реконструкции стадиона "Динамо".

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, в ноябре 2015 года Павел Лях подписал акты выполненных работ по государственному контракту на замену покрытий футбольного поля и беговых дорожек стадиона "Динамо", заведомо зная, что работы на данном объекте не выполнены. В результате его действия причинили федеральному и краевому бюджетам ущерб на общую сумму 20,6 миллиона рублей.

Суд признал Ляха виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и запретом занимать руководящие должности. Осужденный с приговором суда не согласился и намерен его обжаловать.