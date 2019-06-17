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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Саша метит в королевы

Горячкина выиграла турнир претенденток ФИДЕ
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(7887)
Накануне в Казани завершился турнир претенденток ФИДЕ с призовым фондом в 200 тысяч евро. На момент подписания номера "РГ" в печать результаты заключительного тура не были известны. Впрочем, судьба первого места была решена еще накануне.

Сыграв вничью с экс-чемпионкой мира Тань Чжунъи, самая молодая участница турнира, 20-летняя россиянка Александра Горячкина стала недосягаемой для соперниц.

Кроме солидных призовых и первого места в турнирной таблице, россиянка получила право участвовать в матче за звание чемпионки мира против китаянки Цзюй Вэньцзюнь, призовой фонд которого составит 500 тысяч евро, что на 150 процентов больше, чем в предыдущем матче за женскую шахматную корону.

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов в комментарии пресс-службе РШФ поздравил Горячкину и всех российских болельщиков с прекрасным выступлением нашей шахматистки:

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- Досрочная и убедительная победа в таком сильном турнире - это большой успех! И это хороший старт для того, чтобы достойно сыграть самое главное соревнование в жизни шахматиста - матч на первенство мира. Мы будем помогать ей готовиться к матчу за корону и надеемся на успех Александры".

Тем временем россиянин Сергей Карякин обыграл соотечественника Яна Непомнящего в финале мировой серии "Армагеддон-2019".

Соперники свели вничью первые две партии в блиц, а в "Армагеддоне" удача была на стороне Карякина. В реванше экс-претендент на шахматную корону выиграл обе партии с укороченным контролем и стал победителем турнира.

Турнир "Армагеддон-2019" проходил в Москве при поддержке канала "Матч ТВ", и в нем приняли участие такие известные гроссмейстеры, как Владимир Крамник, Даниил Дубов, Теймур Раджабов, Борис Гельфанд, Эрнесто Инаркиев и Вей И.

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