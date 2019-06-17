Лучшим сельским учителям Башкирии выдадут гранты в 600 тысяч рублей

Власти Башкирии придумали очередной способ решения кадровой проблемы в сельских школах. С этого года сотня самых талантливых и перспективных молодых педагогов получат специальные гранты.

"Мы считаем, что грант в 600 тысяч рублей будет отличным стимулом для молодых специалистов остаться работать в сельской местности", - подчеркнул и.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин.

Это не первая программа финансового стимулирования молодых учителей в республике. Так, один раз в два года на конкурсной основе 25 лучшим педагогам давали гранты в размере 40 тысяч рублей. Теперь 100 педагогов ежегодно будут получать по 600 тысяч рублей.

Как уточнили в правительстве республики, претендовать на поддержку могут педагоги в возрасте до 35 лет включительно.

Важное условие - учитель должен к этому моменту не менее двух лет проработать в сельской школе. Выдвинуть кандидата на соискание гранта педагога могут школа и районные управления образования до 1 августа.

"Каждый претендент на грант должен представить на конкурс образовательный проект, направленный на личный профессиональный рост, развитие школы и повышение достижений учеников, - добавили в министерстве образования Башкирии.

Чтобы педагог, получив 600 тысяч рублей, не уехал в город, власти подстраховались: соискатель гранта должен подписать обязательство отработать в соответствующей сельской школе 10 лет с момента получения поддержки. Расторгать трудовой договор после получения гранта тоже будет невыгодно. Так как учителю придется вернуть неотработанные деньги в течение трех месяцев после расторжения.

Претендовать на материальную поддержку могут педагоги в возрасте до 35 лет

Учительское сообщество отнеслось к новшеству неоднозначно. "Я считаю, что 600 тысяч рублей слишком мало для молодого специалиста. Дом на такую сумму не построишь. Нужно хотя бы миллион рублей, как докторам. Вот если супруги - молодые учителя, и оба выиграют грант, то действительно, им будет легче устроиться", - считает педагог с 38-летним стажем Зиля М. А вот 32-летняя учительница сельской школы Айгуль С. написала в соцсетях, что готова побороться за грант: "Я уже шесть лет работаю в районе. Никуда уезжать не собираюсь, а 600 тысяч рублей лишними не будут".