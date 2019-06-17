Лучшим сельским учителям Башкирии выдадут гранты в 600 тысяч рублей

Новости

В немецкой тюрьме заключенный захватил заложницу 22:02
Постпред РФ: США бездоказательно обвинили РФ в нарушении ядерного моратория 21:55
Минск и Каир формируют совет делового сотрудничества 21:36
Матвиенко вручила российский паспорт внуку мецената Щукина 20:48
Российские истребители перехватили стратегические бомбардировщики США 20:48
Рособрнадзор: Работы по ЕГЭ с недопустимыми чернилами будут зачтены 20:30
Путин поздравил лучницу Авдееву с победой на чемпионате мира 20:22
В Испании погибла несовершеннолетняя россиянка 20:20
Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы 20:18
Путин пожелал удачи и вдохновения участникам конкурса им.Чайковского 20:15
Вилле Хаапасало решил переплыть Финский залив на плоту 20:05
Врачи рассказали о пользе приема витаминов летом 19:53
Путин назначил Громыко послом РФ в Мали 19:50
Скончался экс-президент Египта Мухаммед Мурси 19:50
Калининградец на спор залез в трубу и застрял на семь часов 19:48
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым 19:46
Названа причина землетрясения на границе Китая и КНДР 19:30
ЦБ: Вложения иностранцев в госдолг России побили рекорд 19:23
В Петербурге решили штрафовать тех, кто бросает мусор мимо урны 19:09
Россия и Иран подписали протокол о сотрудничестве в области энергетики 18:53
В России ужесточили наказания за "пьяные" ДТП 18:42
Хоркина выступила за открытие зала спортивной гимнастики на арене "Динамо" 18:40
Гостем фестиваля в Заполярье станет режиссер Андрей Звягинцев 18:35
Живущая в аварийном бараке калужанка обратилась на "Прямую линию" 18:30
В Подмосковье тренера обвинили в развращении 8-летней школьницы 18:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
17.06.2019 20:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Педагогическая грамота

Лучшим сельским учителям Башкирии выдадут гранты в 600 тысяч рублей
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(7887)
Власти Башкирии придумали очередной способ решения кадровой проблемы в сельских школах. С этого года сотня самых талантливых и перспективных молодых педагогов получат специальные гранты.

"Мы считаем, что грант в 600 тысяч рублей будет отличным стимулом для молодых специалистов остаться работать в сельской местности", - подчеркнул и.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Брянским медикам вручили ключи от 122 квартир за счет бюджета

Это не первая программа финансового стимулирования молодых учителей в республике. Так, один раз в два года на конкурсной основе 25 лучшим педагогам давали гранты в размере 40 тысяч рублей. Теперь 100 педагогов ежегодно будут получать по 600 тысяч рублей.

Как уточнили в правительстве республики, претендовать на поддержку могут педагоги в возрасте до 35 лет включительно.

Важное условие - учитель должен к этому моменту не менее двух лет проработать в сельской школе. Выдвинуть кандидата на соискание гранта педагога могут школа и районные управления образования до 1 августа.

"Каждый претендент на грант должен представить на конкурс образовательный проект, направленный на личный профессиональный рост, развитие школы и повышение достижений учеников, - добавили в министерстве образования Башкирии.

Чтобы педагог, получив 600 тысяч рублей, не уехал в город, власти подстраховались: соискатель гранта должен подписать обязательство отработать в соответствующей сельской школе 10 лет с момента получения поддержки. Расторгать трудовой договор после получения гранта тоже будет невыгодно. Так как учителю придется вернуть неотработанные деньги в течение трех месяцев после расторжения.

Претендовать на материальную поддержку могут педагоги в возрасте до 35 лет

Учительское сообщество отнеслось к новшеству неоднозначно. "Я считаю, что 600 тысяч рублей слишком мало для молодого специалиста. Дом на такую сумму не построишь. Нужно хотя бы миллион рублей, как докторам. Вот если супруги - молодые учителя, и оба выиграют грант, то действительно, им будет легче устроиться", - считает педагог с 38-летним стажем Зиля М. А вот 32-летняя учительница сельской школы Айгуль С. написала в соцсетях, что готова побороться за грант: "Я уже шесть лет работаю в районе. Никуда уезжать не собираюсь, а 600 тысяч рублей лишними не будут".

Общество Образование Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Стратегические бомбардировщики США перехвачены у российских границ
Путин ужесточил наказание за "пьяные" ДТП
Медведев поручил снова проверить цены на бензин
В РФ представили прототипы "суперсервисов" для оказания госуслуг
В Кремле оценили возможность кибервойны США против России