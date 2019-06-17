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17.06.2019 11:59
Проект: В регионах

На Балаковской АЭС обсудят вопросы безопасности и охраны труда

Балаковская АЭС приглашает представителей предприятий различных отраслей промышленности обменяться опытом в области культуры безопасности и охраны труда.
Фото: пресс-служба Балаковской АЭС Фото: пресс-служба Балаковской АЭС
Фото: пресс-служба Балаковской АЭС

Вторая открытая конференция по культуре безопасности будет проходить с 4 по 6 сентября 2019 года на Балаковской атомной станции. Программой мероприятия предусмотрено обсуждение положительных практик, выступления экспертов, мастер-классы, практическая работа в группах, посещение действующих энергоблоков АЭС.

Цель предстоящей конференции актуальна для всех ее потенциальных участников, заинтересованных в формировании и развитии на своих производствах высокой культуры безопасности, стимулировании своих работников к соблюдению норм и правил охраны труда и приверженности здоровому образу жизни. Она предусматривает взаимовыгодный обмен опытом в области культуры безопасности, развития лидерства, управления охраной труда и управления знаниями, а также распространение лучших практик по этим направлениям.

К участию в конференции приглашаются руководители, специалисты служб и отделов предприятий и организаций, занимающиеся вопросами культуры безопасности, управления охраной труда, управления знаниями, развитием лидерства, а так же российские и зарубежные эксперты в этих областях.

Для атомной энергетики культура безопасности - особое понятие, которое объединяет в себе постоянно стремление к достижению высокого уровня ядерной безопасности и формирование внутренней потребности каждого участника производственного процесса выполнять свою работу в строгом соответствии с требованиями безопасности и охраны труда. Это не только вопрос сохранения личного здоровья и работоспособности персонала, но и обеспечения надежной, безопасной эксплуатации такого высокотехнологичного предприятия, как атомная станция.

Напомним, что Балаковская АЭС в прошлом году стала инициатором проведения Первой открытой конференции по культуре безопасности. Ее участниками стали специалисты более двух десятков предприятий разных отраслей промышленности России - атомщики, сталелитейщики, химики, гидро- и теплоэнергетики, представители топливной компании "ТВЭЛ", ООО "СИБУР", ОАО "РЖД",МЧС РФ. Все участники признали полезность обмена опытом в области культуры безопасности, накопленным ведущими предприятиями и ведомствами.

Вторая открытая конференция по культуре безопасности будет проходить в информационном центре Балаковской АЭС (Саратовская область, г. Балаково, набережная Леонова, д. 67Б).

Заявки на участие в конференции принимаются до 12 августа. Подробную информацию можно получить у организаторов мероприятия по телефонам: 8 (8453) 49-86-79, 8-960-352-32-64, 8 (8453) 49-75-19, 8-927-625-39-38, e-mail: bessonovdv@balaes.ru, Shatkov@balaes.ru.

Балаковская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" "Электроэнергетический"). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 километрах северо-восточнее Балакова Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй - в 1987, третий - в 1988 и четвертый - в 1993 году Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.

Контакты

Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453) 62-22-20 или на сайтах www.rosenergoatom.ru и www.balatom.ru. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Пресс-релиз представлен управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС

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