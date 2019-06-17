Пермские разработчики представят первого в России робота-врача

Пермская компания Promobot представит на этой неделе демонстрационную модель медицинского робота. Об этом сообщили в компании.

Это первая российская модель робота-врача. При общении с пациентом он задает вопросы и на основании полученных ответов выдает свои рекомендации. Роботу нужно получить информацию о росте, весе, возрасте собеседника и других простых показателях его здоровья. После этого происходит анализ полученных данных, и искусственный интеллект выдает советы, например – похудеть.

Разработчики медицинского робота предполагают, что его рекомендации будут точнее, чем у настоящего врача, так как он не подвержен эмоциям и усталости. Машину, способную проводить более сложные анализы, планируется создать к концу этого года.

Узнать свой диагноз у первого российского медицинского робота можно с 19 по 21 июня на ВДНХ, здесь его покажут во время работы форума социальных инноваций.